Una pareja cede gratis su casa de 165 metros cuadrados pero hay una condición que a muchos les echará para atrás

Adquirir una vivienda puede ser una tarea ardua con muchas desiluciones, y en cada país tiene sus particularidades. En Suecia, por ejemplo, una casa de madera puede cambiar de propietario de forma gratuita, aunque con una condición a tener muy en cuenta: tiene que trasladarla a un terreno propio.

Göran Berg y Kerstin Persson decidieron donar una casa de 165 metros cuadradados construida en la década de 1980. Los nuevos propietarios no tendrán que pagar nada por la vivienda, pero sí se enfrentarán a un gran gasto al tener que transportarla a otro terreno, según ha informado el medio FOCUS online.

La casa lleva unos diez años vacía, ya que alquilarla o venderla en el lugar en el que se encuentra es impensable para la pareja, pues esta se sitúa en la misma propiedad en la que tienen la casa en la que viven. "Solo los separan unos metros", declararon.

La casa consta de dos plantas y la oferta incluye una plaza de garaje. Además, cuenta con tres dormitorios, vestidor, sala de estar doble, dos baños con porcelanato verde y naranja, y terraza. Generalmente se puede llegar en transporte público, pero también depende de la distancia.

Unas 40 personas han respondido por ahora a la oferta, aunque aún no han llegado a un acuerdo con ningún interesado. Si nadie quiere la casa entera, también se puede dar la opción de donarla por partes, como las puertas, las ventanas, la cocina o el garaje.