Varios aeropuertos europeos sufren retrasos y cancelaciones por culpa de un ciberataque

Una situación que se ha repetido en Bruselas, Berlín o Heathrow (Londres).

Vista aérea del aeropuerto de Heathrow, en Londres.Luke MacGregor

Sábado de tensión en varios aeropuertos europeos. Los aeródromos de Berlín, Bruselas y Heathrow (Londres) sufren importantes retrasos y cancelaciones tras haber sido objeto de un ciberataque.

En el caso del aeropuerto de Bruselas, se ha visto afectado durante la madrugada por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, según ha informado la entidad aeroportuaria de la capital belga.

La incidencia supuso que las operaciones de check-in y embarque tuvieron que hacerse de manera manual. La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".

Desde el aeropuerto de Bruselas aconsejan a todos los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado

Un "problema técnico" en Heathrow

El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también ha informado en un escrito publicado este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.

El aviso lo ha lanzado a través de la red social X. "Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen", ha señalado.

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar. Les rogamos que lleguen con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia o dos horas para vuelos nacionales. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones", ha advertido.

