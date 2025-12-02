Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump advierte que los ataques a Venezuela por tierra comenzarán "muy pronto": "Sabemos dónde viven los malos"
El presidente se ha reunido este martes con su gabinete de Seguridad en la Casa Blanca. 

Jesús Delgado Barroso
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa durante su viaje a Washington desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (Florida), el 30 de noviembre de 2025.
El presidente Donald Trump mientras viaja en su Air Force One este domingo.Anna Rose Layden / Reuters

Donald Trump avanza los que podrían ser sus próximos pasos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos ha insistido este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano. Todo ello, después del operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas, y en las que han muerto 83 personas.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", ha asegurado el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. 

-- Noticia de última hora en ampliación --

