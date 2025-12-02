Trump advierte que los ataques a Venezuela por tierra comenzarán "muy pronto": "Sabemos dónde viven los malos"
El presidente se ha reunido este martes con su gabinete de Seguridad en la Casa Blanca.
Donald Trump avanza los que podrían ser sus próximos pasos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos ha insistido este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano. Todo ello, después del operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas, y en las que han muerto 83 personas.
"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", ha asegurado el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
