Visita el país más rico del mundo y queda decepcionado al acto por un problema muy importante

Enclavado entre Suiza y Austria se ubica el Principado de Liechtenstein, un microestado del que la mayoría se olvida rápidamente, cuyos habitantes no llegan a los 40.000 en tan solo 160 kilómetros cuadrados de un territorio que, a pesar de esto, se ha convertido en el más rico del mundo.

Liechtenstein no es miembro de la Unión Europea, pero participa tanto en el Espacio Schengen como en el Espacio Económico Europeo y en septiembre de 1990 fue admitido en la ONU como el 160.º Estado miembro, según ha informado el medio británico Daily Express. En los últimos siglos el país ha sobrevivido manteniendo sus víctulos con Austria y Suiza, es última, incluso, gestiona parte de su defensa y economía.

El influencer de viajes Harry Jaggard visitó recientemente el país, del que afirmó que "no hay corrupción, tienen un buen gobierno y no hay deuda nacional, [lo que] significa que la gente de Liechtenstein es muy feliz y muy rica". Sin embargo, el youtuber también resaltó un aspecto que le decepcionó.

"Al recorrerla, parece una ciudad bastante aburrida", añadió, tras lo que apuntó: Pero también es una ciudad muy limpia, así que hay que reconocerle el mérito a quien lo merece". Pero no ha sido el único visitante que le ha dado a Leichtenstein este título.

El blog de Kami & The Rest of the World escribió, según el medio británico, lo siguiente en una entrada: "Poca gente conoce Liechtenstein, y menos aún lo visita. Siendo sincero, no puedo culparlos, he estado allí dos veces hasta ahora y no he encontrado nada excepcional que me guste del lugar".

"Le faltaba alma y onda, lo que lo convirtió en otro destino cualquiera y no creo que lo vuelva a visitar pronto (o nunca)", agregó. "Las ciudades son aburridas y no ofrecen mucho, pero aun así hay algunos lugares interesantes, como el Museo Postal, los viñedos o el paseo al Castillo", expresó tras esto.