Zohran Mamdani cambia las normas y confirma la construcción de los primeros supermercados públicos: "Los huevos y el pan serán más baratos, hacer la compra no será imposible"

El recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prometía cambios llamativos e inmediatos y de momento lo está cumpliendo.

El político independiente de 34 años y nacido en Uganda, aparecía como un "socialista" peligroso a ojos de Donald Trump y sus primeros meses en el cargo están dando mucho que hablar.

Él no rechaza lo que otros le lanzan como una acusación grave. "Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático". En ese ideario entra lo que parece una de sus grandes revoluciones, abrir cinco supermercados municipales.

Se trata de un proyecto a medio plazo, porque el primero de los cinco supermercados públicos abrirá sus puertas a lo largo del próximo año y estará ubicado en East Harlem, con la idea de revertir o al menos paliar la incesante inflación de la cesta de la compra.

El hecho de que la inauguración sea en la zona de East Harlem no es casual. Este enclave cuenta con cerca de un 40% de población que recibe algún tipo de ayudas sociales, como destaca The Washington Post. Y una vez abra el primero, sopesa llevar los restantes a los cuatro otros distritos de Nueva York antes de que finalice su mandato, en 2030.

En nuestras tiendas, los huevos serán más baratos. El pan será más barato. Hacer la compra ya no será una tarea imposible", apuntó recientemente Zohran Mamdani en un discurso por sus 100 días en el cargo.

El alcalde neoyorquino admitía saber que " algunos insistirán en que los negocios municipales no funcionan, que el gobierno no puede competir con las grandes corporaciones". Al respecto, asegura que su respuesta es "sencilla". "Espero con interés la competencia", remató.

Aunque su apuesta no es del todo nueva, tampoco ha querido aclarar los detalles de quién suministraría los insumos y cómo conseguir venderlos a precios más bajos y a la vez que no sea un agujero en las cuentas públicas.

Son muchos los que dudan del proyecto de supermercado público y son numerosos los ataques de la competencia, de índole privada. El magnate de los supermercados John Catsimatidis, responsable de la cadena Gristedes, no ha ahorrado un ataque a Mamdani, de quien llegó a decir que se pensaría cerrar sus negocios si el político nacido en Uganda salía elegido.

En declaraciones recientes a The New York Post, y tras haberse reunido con el mandatario neoyorquino, Catsimatidis apunto que "no podemos competir con Mamdani abriendo supermercados municipales gratuitos".