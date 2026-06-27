Miles de personas marchan por el centro de Barcelona para reclamar más derechos LGTBI+: "El matrimonio no es el fin del camino"

Unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, han participado en la manifestación que conmemora los 50 años de la histórica marcha por la liberación sexual.

Cincuenta años después de la histórica manifestación que recorrió La Rambla de Barcelona bajo el lema "Por una sexualidad libre", unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, han vuelto a salir este sábado a las calles de la capital catalana para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI+.

La marcha, convocada con el objetivo de reclamar la "liberación sexual y de género", ha partido de la plaza Universitat sobre las 18.00 horas y ha concluido dos horas después en la plaza Sant Jaume, donde los participantes han leído un manifiesto frente a las sedes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.

Reivindicar derechos más allá del matrimonio igualitario

Durante la lectura del manifiesto, las organizaciones convocantes han defendido la necesidad de seguir ampliando derechos pese a los avances logrados en las últimas décadas.

"Debemos continuar luchando con más fuerza, con más herramientas y más determinación", han señalado, al tiempo que han reclamado ir "más allá" de conquistas como el matrimonio igualitario y cuestionar el modelo de "pareja monógama, estable y productiva", en declaraciones publicadas en EFE.

La movilización ha sido organizada por la Crida para la Liberación Sexual y de Género, la Asociación Catalana de Asexuales (ACA), Atzagaia, el Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) y Arran, entidades que se desmarcan de la marcha oficial del Pride Barcelona, prevista para el próximo 18 de julio, al considerar que se ha convertido en "un espectáculo comercial que no defiende los derechos del colectivo".

"Se nos dijo que ya estaba todo conseguido"

El portavoz de la Crida, Ángel Camacho, ha asegurado antes del inicio de la manifestación que la aprobación del matrimonio igualitario hace 21 años "no fue el fin del camino".

"Se nos vendió la historia de que ya estaba todo conseguido, que ese era el gran objetivo, pero buena parte del colectivo sigue excluida de muchos derechos", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz Clara Morató-Aragonés ha señalado que cuestiones como el acceso a la vivienda, determinados permisos laborales, el acompañamiento a personas hospitalizadas o la posibilidad de convertirse en familia de acogida siguen vinculadas al matrimonio.

Preocupación por el aumento de las agresiones LGTBI-fóbicas

Los convocantes también han mostrado su preocupación por el incremento de las agresiones contra el colectivo.

El Observatorio Contra la LGTBI-fobia de Cataluña registró 353 incidencias durante 2025, la cifra más alta desde que elabora este informe y 35 más que el año anterior.

El organismo considera incidencia cualquier situación de discriminación, violencia, acoso, discurso de odio o vulneración de derechos motivada por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Para Camacho, estos datos evidencian que "el matrimonio no es la solución a todo".

Una protesta también contra la mercantilización del Orgullo

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha afirmado que este año la movilización cobra un significado especial por el aumento de los discursos de odio y las agresiones contra el colectivo LGTBI+.

Además, ha reivindicado el carácter "anticapitalista" de la protesta y ha criticado que grandes empresas hayan convertido el Orgullo en una campaña de marketing.

En la misma línea, la vicesecretaria de Feminismos y LGBTI+ de ERC, Eva Baró, ha defendido que la manifestación busca garantizar "el derecho de todas las personas a ser quienes son, vivir con absoluta libertad y hacerlo sin miedo".