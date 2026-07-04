Los lectores de El HuffPost, ante este Orgullo LGTBIQ+: "Yo le preguntaría a un hetero qué haría si le discriminaran por querer a otra persona"

La gente de El HuffPost se moja. El domingo 28 de junio se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo LGTBI, efeméride que llega ahora a Madrid. Por esa razón este medio no solo desplegará una amplia cobertura por las calles de Madrid durante esta tarde: también ha pedido a su comunidad de lectores que participe. ¿Qué pregón darías si tuvieses que encargarse del mensaje a toda la comunidad LGTBIQ+? ¿Qué reivindicaciones lanzarías?

La respuesta ha sido abrumadora, tanto a través de nuestros canales de participación como a través de redes sociales. Los lectores y lectoras de El HuffPost siempre se han caracterizado por su compromiso con la libertad y los derechos civiles, pero la amplia mayoría de respuestas que se ha recibido en esta cabecera han sido firmes y contundentes y confirman que el Orgullo LGTBIQ+ es más necesario que nunca.

Pese al auge de voces que cuestionan la pervivencia de conmemoraciones y celebraciones como la de estos días, a la pregunta de qué pregón lanzarían o qué reivindicaciones recordarían las respuestas han sido tan variopintas como unánimes. Un ejemplo es la de María Luisa: "Les preguntaría a l@s heter@s: ¿qué harían si querer a otra persona de diferente género fuera causa de discriminación social y laboral y fueran objeto de burla y agresiones físicas?".

"¿Disimularían? ¿Se casarían con alguien de su mismo sexo para encajar en lo que los demás esperan de él o de ella?", enfatiza. En términos similares se expresa otra lectora, Marga, que recuerda que este sábado se celebra "poder amar a quién queramos, poder vivir sin miedo a ser cómo somos". "Celebramos ser aceptados y tener los mismos derechos que cualquier persona, es un logro de quienes nos han precedido. ¡Ni un paso atrás!".

Tú también puedes dejar tu pregón para este Orgullo LGTBIQ+. Pincha aquí si no te carga el módulo. Las respuestas de los lectores continúan debajo.

"La vida es muy corta y muy bonita para vivirla encerrada en un armario"

Las respuestas no solo han llegado desde los canales internos de El HuffPost, también en plataformas como Facebook. En ella, otro lector, Rubén, recuerda que "la vida es muy corta y muy bonita para vivirla encerrada en un armario". "Los años pasarán y si no vivís como queréis no volverán y no los podréis recuperar. No os escondáis ni os preocupéis por el qué dirán. La gente que os quiere estará siempre a vuestro lado para todo".

Juan revindica que todo el mundo tenga "el derecho de amar a quien quiera" y que todos "sean respetados por igual". Amparo abunda en que "cuando no haga falta salir a reivindicar que se respete por igual a todas las personas y no se agreda ni se discrimine a nadie por su sexualidad, este día será uno más como tantos otros para festejar". "Hoy, aun con todos los derechos conseguidos, hay partidos que van en contra de ellos porque tienen una forma de vivir que quieren imponer", advierte.

En los mismos términos se expresa Justo, que opina que "votar derecha es tirar piedras sobre su propio tejado". Otros como Javier tiran de palabras solemnes para recordar que se viven tiempos "difíciles", con "guerras, desastres naturales e incoherencias", pero plantea aprovechar esta fiesta para "demostrar que somos una raza inteligente" que celebra "el amor, la diversidad y la diferencia". "Que estos tiempos sean sinónimo de reencuentro y aceptación, ¡feliz Orgullo!".