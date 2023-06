Las 100 mejores pizzerías de España, por comunidad autónoma 

Todo listo para la III Edición del Concurso Nacional de Pizzas que organiza Madrid Fusión Alimentos de España 2023 by D.O. Rueda. El certamen se celebrará el 26 de junio y, por primera vez, se entregará el Premio D.O. Rueda al mejor maridaje de pizza con un vino Rueda Verdejo.

Entre el jurado estarán algunos chefs reputados como Dan Richter, responsable de Razza, elegido por The New York Times como la mejor pizza de Nueva York.

Por primera vez, el jurado ha dado a conocer las 100 mejores pizzas de España teniendo en cuenta a las pizzerías que han optado a este premio en otras ediciones, a establecimientos que se presentan este año por primera vez y teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación del jurado.

En esta infografía puedes comprobarlas todas: