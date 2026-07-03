7 minutos y 29 segundos: el eclipse solar más largo jamás pronosticado tendrá lugar el 16 de julio de 2186

El próximo 16 de julio de 2186 será bastante especial, aunque desafortunadamente no estaremos vivos para verlo. Se espera que dicho día tenga lugar un eclipse solar que se convertirá en el más largo jamás pronosticado, con 7 minutos y 29 segundos de duración gracias a la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Este eclipse superará el antiguo récord, establecido el 15 de junio de 743 a. C.

Según recoge la NASA, su trayectoria pasará por zonas cercanas al ecuador, cruzando zonas como Colombia (desde Cali hasta Puerto Ayacucho), la mitad norte de la Guyana francesa o Venezuela, dejando prácticamente a oscuras el norte de Sudamérica. El resto del continente, incluido Brasil, se conformará con un eclipse parcial.

Se trata de la fase de totalidad más prolongada en 12.000 años, cuando un eclipse alcanzó la totalidad de 7 minutos y 27 segundos sobre el océano Índico, situada cerca de Kenia y Somalia, gracias a una alineación orbital casi perfecta.

Qué es un eclipse solar y qué tipos existen

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre el planeta y bloqueando la luz solar de forma parcial o total. Existen diferentes tipos de eclipses:

Eclipse solar total: el sol queda oculto por la Luna de forma completa.

el sol queda oculto por la Luna de forma completa. Eclipse parcial: cuando una parte del sol es cubierta.

cuando una parte del sol es cubierta. Eclipse anular: ocurre cuando el sol no se cubre por completo, dejando un anillo visible.

ocurre cuando el sol no se cubre por completo, dejando un anillo visible. Eclipse híbrido: combinación del eclipse total y el anular, que depende de la posición del espectador.

Además de los eclipses solares, también se encuentran los eclipses lunares, los cuales ocurren cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, creando una especie de sombra en la superficie lunar. Estos pueden ser totales, parciales o penumbrales.