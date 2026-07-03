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Guiño del juez Calama a Zapatero: ordena a la UDEF excluir de la investigación los datos personales o privados ajenos al caso
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Guiño del juez Calama a Zapatero: ordena a la UDEF excluir de la investigación los datos personales o privados ajenos al caso

La defensa del expresidente del Gobierno solicitó esto mismo días atrás al instructor del 'caso Plus Ultra' tras filtrarse las agendas de Zapatero y conversaciones de su WhatsApp.

Redacción HuffPost
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Rodríguez Zapatero, sonriente en un mitin
Rodríguez Zapatero, sonriente en un mitinEuropa Press via Getty Images

Balón de oxígeno del juez José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación sobre el expresidente. El magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) que no incluya en los anexos a sus informes información innecesaria o irrelevante ni tampoco datos personales si son ajenos a los hechos investigados.

El magistrado que investiga el 'caso Plus Ultra' por el que está imputado Zapatero atiende así la petición de la defensa del exjefe del Gobierno, que reclamó dejar aparte todos aquellos datos de naturaleza privada y alejados del objeto de la investigación judicial. 

El movimiento de Zapatero y su equipo legal, ahora atendido por el juez de la Audiencia Nacional llega unos días después de que trascendiera el contenido de un informe policial donde se incluían las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp de Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, los que intercambió durante meses y años con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Para José Luis Calama es necesario que "los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados".

Redacción HuffPost
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