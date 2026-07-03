Ramón Espinar ve a Bardem, Penélope Cruz y Rosalía en el partido de España y sentencia: "Verano de remontada cultural"

El partido entre España y Austria de dieciseisavos de final del Mundial 2026 fue una fiesta. Primero, porque la selección española goleó (3-0) y, además, su juego convenció a los millones de españoles que la estaban viendo. Después, por el show de las personalidades VIP que había en la grada, que disfrutaron del encuentro.

Los rostros conocidos de las gradas fueron captados por las cámaras de televisión y los protagonistas fueron, sin lugar a dudas, Javier Bardem, Penélope Cruz y Rosalía. La pareja de actores provocó grandes reacciones en redes sociales como X, algunas criticando que Bardem no lleve la camiseta de la selección, a diferencia de Cruz.

También estaban en la grada la dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, que abandona esta temporada la que ha sido su casa y su templo durante tantos años, el F.C. Barcelona; así como los exfutbolistas Carles Puyol y David Villa, claves en la consecución del primer y único (¡de momento!) Mundial de España.

Justo al acabar el partido, Rosalía, Bardem y Penélope Cruz bailaron y cantaron Despechá, de Rosalía, la canción elegida por España para las victorias en los partidos de este Mundial.

"Están mamando España sanchista"

De entre todas las reacciones, destaca en X la de Ramón Espinar, analista político y aficionado al fútbol, que ha querido resumir las imágenes de estos VIP con dos contundentes frases que han generado muchas reacciones: "Están mamando España sanchista muy por encima de sus posibilidades".

"Verano de remontada cultural y ánimo recuperado", añade justo después. En X ha acumulado más de 300.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta', además de cientos y cientos de comentarios, la mayoría negativos por parte de ciudadanos inclinados a la derecha.

Al ser el Mundial en EEUU —además de México y Canadá, donde se disputan dos partidos—, va a ser más que habitual ver a famosos en las gradas. El siguiente partido de España será contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la ronda de octavos de final y se podrá ver el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas.