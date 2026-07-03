Pocas veces Carlos Alsina ha sido tan contundente como lo ha sido con Juanma Moreno: "Érase un presidente..."

El periodista Carlos Alsina ha pronunciado uno de sus monólogos más contundentes hasta la fecha. Y se lo ha dedicado a nada menos que Juan Manuel Moreno Bonilla, reelegido presidente de la Junta de Andalucía después de ceder ante la "prioridad nacional" de Vox, uno de los puntos que se le 'enquistaba' en el acuerdo.

Como muchos recuerdan, Moreno Bonilla había dicho que no quería formar gobierno con Vox y que su objetivo era gobernar en solitario, pero las circunstancias han acabado siendo otras. En casi tres minutos, Alsina, que advierte de que el andaluz escucha su programa, le ha mandado un mensaje tajante.

"Érase un presidente que, para seguir siéndolo, seguir en el poder, refutó lo que hasta entonces sostenía, se refutó a sí mismo e hizo justo aquello que él consideraba irrazonable, insensato e incomprensible para la ciudadanía", comienza pronunciando su discurso en Más de Uno, de Onda Cero.

"Los adjetivos los puso él mismo cuando aún trataba de disuadir a su socio de reclamarle sillones en el gobierno", matiza. Y justo después continúa la historia: "Érase un presidente llamado Juanma Moreno, que después de haber afirmado lo insensato e incomprensible que sería para sus votantes darle a Vox un puesto en el gobierno, fue y se lo dio".

Plasmó en su programa aquello que él mismo había denunciado Carlos Alsina, sobre Juanma Moreno en 'Más de Uno'.

"Érase así un presidente autonómico que, para no dar voz de nuevo a los andaluces en las urnas, a riesgo de ver menguada su victoria arrolladora de la última vez, plasmó en un programa de gobierno aquello que él mismo había denunciado como un engaño a los electores, una promesa ilegal y un daño irreversible a la credibilidad de las instituciones. O sea, la prioridad nacional", critica.

Alsina recuerda que, tal y como dice el programa de gobierno, la Junta de Andalucía no facilitará la acogida de menores extranjeros no acompañados, no habilitará nuevos centros y devolverá a los menores a sus países de origen: "En dos meses, la prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista y que el presidente denunciaba con vehemencia, a ser el compromiso firme del presidente".

"Luego tendrá el cuajo de criticar a Sánchez"

Por si fuera poco, advierte a Juanma que luego "tendrá el cuajo" de criticar a Sánchez por sus cambios de opinión. Su conclusión sobre el día de las elecciones es demoledora: "Aún confiaba seguro en poder sortear la prioridad nacional que habían tragado sus colegas de Extremadura, Castilla y León y de Aragón, pero fue aquella noche electoral cuando el señor Gavira, delegado de Abascal, se marcó un mitin triunfal".

"No solo como si hubiera ganado las elecciones, sino como si fuera ya el vicepresidente de la Junta. Juanma Moreno, que había revelado dos días antes que era él quien cantaba el himno de campaña de su partido, aún no quería creer que acabaría cambiando de canción para entonar con voz quebrada, digamos, esta de la prioridad nacional", sentencia Alsina.