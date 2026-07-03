Las presiones de la terapeuta a favor de Jonathan, la creación de una fundación y las peleas por la herencia: las claves de los testigos en el caso Mango

Julia L, la psicoterapeuta de la familia Andic, a la salida del juzgado tras declarar esta mañana ante la jueza del juzgado de Martorell (Barcelona)

Han pasado cerca de dos años desde que el dueño y fundador de Mango, Isak Andic —el hombre más rico de Cataluña—, perdió la vida en un trágico accidente tras caerse por un barranco mientras practicaba senderismo en Montserrat junto a su hijo, Jonathan Andic, quien actualmente es el principal sospechoso de la investigación.

En un inicio, todas las hipótesis apuntaban a que se trataba de un accidente. Sin embargo, conforme avanzaba la investigación, se fueron hallando diferentes indicios que dejaban entrever que el hijo habría tenido una participación activa, motivado por las disputas familiares y por motivos económicos.

Los primeros en testificar el pasado martes en el juicio han sido la viuda del empresario, Estefania Knuth, la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt y los dos excursionistas que se encontraron con Jonathan en el momento de los hechos. Les han seguido este viernes las hijas del fundador, Sarah y Judith Andic y otro terapeuta familiar.

El relato de los excursionistas

Los primeros que vieron a Jonathan y que pasaron por el lugar donde se precipitó Isak Andic fueron dos excursionistas que, pese a su relevancia en el caso, no habían declarado todavía hasta ahora, ni siquiera en sede policial. Según su relato como testigos ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, los dos encontraron a Jonathan mientras que mantenía la conversación con los servicios de emergencia.

De hecho, uno de ellos llegó a explicarles a los equipos de rescate la ubicación exacta donde se encontraban y, posteriormente, ambos le acompañaron hasta un aparcamiento cercano, donde llegaron más tarde los bomberos. Los dos han insistido en que encontraron al hijo del fundador de Mango bastante conmocionado, bloqueado y en "estado de shock". También en que la zona era bastante delicada y que el punto donde cayó Andic era complicado.

La versión de la viuda de Andic

Otra de las primeras en declarar fue Estefanía Knuth, la viuda del fundador de Mango, quien, además de explicar que Isak pretendía hacer un nuevo testamento que "lo cambiaba todo" y repercutiría directamente en la herencia de sus primogénitos, ha confirmado la mala relación entre el hijo y el empresario.

Según su declaración, el empresario tenía previsto, antes de morir de forma repentina, crear una fundación benéfica que iba a repercutir en la herencia de sus tres hijos, incluido Jonathan, de quien ha confirmado que tenía una mala relación con su padre. De hecho, según ha relatado, en 2014 ambos vivieron un episodio tenso después de que Isak, quien se encontraba dando la vuelta al mundo, regresara de imprevisto de un viaje al comprobar que los beneficios de la empresa comenzaban a caer, lo que molestó al hijo, que consideró dicha acción como una falta de confianza hacia él y su forma de dirigir.

Un cambio de testamento

La mala relación de ambos se acrecentó cuando Jonathan se enteró de que el padre tenía pensado cambiar el testamento para ayudar a las personas necesitadas, lo que hubiese afectado a la herencia que recibirían los hijos. Este factor es uno de los que ha llevado a plantear la hipótesis de que Jonathan podría estar detrás de la muerte de su padre.

Ello se sumaría a que, según el relato de Knuth, el empresario quería ver fuera de la compañía a su hijo a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, dos semanas antes de que esto ocurriera, el 14 de diciembre de 2024, Andic perdió la vida durante una ruta que, precisamente, el hijo le propuso.

A pesar de las afirmaciones de la viuda del fundador de Mango, cabe destacar que la primera persona a la que llamó Jonathan tras el supuesto accidente fue, precisamente, a ella (no al 112) lo que ha llamado bastante la atención a los investigadores y a la jueza.

La pelea familiar por la herencia

Tras la muerte del fundador de Mango todas las miradas se centraron en su herencia, la cual quedó repartida a partes iguales entre sus tres hijos, mientras que su pareja recibió cinco millones de euros, una cifra similar a la que obtuvieron algunas de las personas más cercanas al empresario.

La cifra no pareció convencer a Knuth, quien exigió una cantidad mayor: 70 millones de euros. Después de que todas las partes implicadas llegaran a un acuerdo, la mujer recibió un total de 27 millones, menos de lo que pedía en su demanda, pero más de lo que inicialmente se le dejó en el testamento.

La terapeuta y su "chantaje" de 40 millones

Una de las declaraciones más esperadas ha sido la de la terapeuta, Julia Lüderwaldt, quien, al no estar colegiada en España, no se ha podido acoger al secreto profesional, como había hecho durante la investigación policial. La mujer —que llegó a testificar durante más de dos horas y media— fue quien se encargó de tratar a Isak y Jonathan durante años.

Según la documentación del sumario, la psicoanalista habría presionado para que el fundador de Mango entregara 40 millones de euros a su hijo para que disfrutase de una mayor independencia y pudiese crear sus propios proyectos, amenazando con abandonar el proceso terapéutico si no aceptaba.

La declaración de las hijas de Andic

Este viernes han declarado durante una hora Satah y Judith, hijas del fundador, quienes han mantenido que su hermano había llegado a un acuerdo con su padre para salir de Mango y dedicarse a "proyectos personales". Además, han negado que hubiese cualquier tipo de conflicto familiar por el testamento, algo de lo que supuestamente hablaban de forma anual entre todos los miembros.

Según han relatado las hermanas, que iban acompañadas por Maria Saló —abogada del despacho del penalista Cristóbal Martell, que defiende a su hermano junto al letrado Sebastián de Juan—, los planes de Isak Andic eran que Jonathan siguiera en la compañía únicamente en calidad de consejero.

De esta forma, ambas han querido desmarcarse de las declaraciones de la viuda de Andic, quien dejó caer una mala relación entre padre e hijo debido a la idea de la creación de la fundación del fallecido, un proyecto que, según han defendido durante su intervención, tienen previsto continuar.

Después de sus declaraciones, la familia ha compartido un comunicado donde han señalado que después de 18 meses y "sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre", han seguido confiando en la inocencia de Jonathan.