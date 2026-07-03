El rapero Kase.O explica qué es "lo que más le jode al sistema": "Parece que hablas de amor y eres débil"

Es una de las mayores leyendas del rap en España y acaba de lanzar nuevo disco. A sus 46 años, Kase.O acaba de publicar Camisa de fuerza. En 20 Minutos le han entrevistado para conocer más detalles sobre este nuevo trabajo, y ha dejado reflexiones muy interesantes.

Al rapero zaragozano le han preguntado qué es para él, en los tiempos que corren, la revolución. "Para mí es la alegría; el ir alegre por la vida. Eso es lo que más le jode al sistema", afirma en esta entrevista el exintegrante de Violadores del verso.

Para Kase.O esto se traduce en saludar "al frutero" o "al taxista". "La alegría es eso; si quieres ser revolucionario, no vayas por ahí enfadado y tratando mal a la gente indiscriminadamente porque estás enfadado con el sistema", añade.

En lugar de eso, el exintegrante de Violadores del verso recomienda darle "la vueltecita al interruptor". "Si quieres fastidiar al sistema, alegría; esfuérzate por estar alegre, por estar bien", señala Kase.O.

El rapero también se ha referido al amor, identificándolo como "la rebeldía". "Parece que hablas de amor y eres débil, y que si no estás con el odio en la boca no te vayan a respetar", afirma el rapero.

Sobre su nuevo álbum, Camisa de fuerza

Camisa de fuerza marca el regreso de Kase.O diez años después de El Círculo, su último álbum de estudio. El rapero zaragozano vuelve con un trabajo de 16 temas y colaboraciones destacadas como Nach, Zatu, Evaristo y Violadores del Verso.

El disco mantiene la profundidad lírica habitual de Kase.O, pero pone el foco en cuestiones como la polarización social, el pensamiento crítico, la influencia de internet y el ruido mediático. Musicalmente combina el rap clásico que le hizo famoso con una producción más actual, sin perder su carácter introspectivo y reflexivo.

En conjunto, Camisa de fuerza no busca repetir fórmulas del pasado, sino mostrar una versión más madura y crítica del artista, reafirmándolo como una de las voces más influyentes del hip hop en español.