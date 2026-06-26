Eclipse solar total en 45 días: en esta famosa playa será visible durante 110 segundos de oscuridad total

Cada vez falta menos. El próximo 12 de agosto es uno de los días más esperados de los últimos tiempos para los aficionados a la astronomía, ya que se producirá el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

En el sitio web de la división de astronomía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) detallan que "la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia".

De entre todos los lugares de España en los que el eclipse será total, la comunidad autónoma en las que se podrá apreciar con mayor duración la oscuridad total será Asturias, con un tiempo estimado de hasta 1 minuto y 48 segundos.

Por esa razón, desde Trendencias recomiendan acudir a una famosa localidad costera para disfrutar del histórico fenómeno astronómico. Se trata de Luarca, un pueblo que está considerado como uno de los más bonitos de Asturias y de toda la costa cantábrica.

Desde las playas de Luarca, la visibilidad del cielo es sobresaliente, por lo que se tratar de un lugar inmejorable para contemplar el eclipse solar total del 12 de agosto. En concreto, los expertos calculan que en Luarca habrá 110 segundos de oscuridad total. Desde el IGN detallan que España está situada al final de la franja de totalidad. Ello significa que el eclipse sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte.

Tras este momento tan esperado, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Posteriormente, se producirá otro eclipse anular el 26 de enero de 2028. Con esos dos nuevos fenómenos astronómicos, se completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. Y más vale aprovechar la oportunidad, ya que no será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.