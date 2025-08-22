A la hora de escoger un perro para tener como mascota, no es nada aconsejable dejarse llevar únicamente por lo estético. Se debe seleccionar muy bien la raza, ya que cada una de ellas conlleva una serie de rasgos de comportamiento.

En el mundo existen aproximadamente 800 razas de perros. En ese amplio abanico hay desde perros que son muy cariñosos hasta otros que son muy independientes y exigentes con sus dueños.

Por ejemplo, aquellas razas que se caracterizan por un comportamiento testarudo necesitan un adiestramiento estricto por parte de sus dueños. De lo contrario, pueden convertirse en problemáticos.

También hay razas que necesitan estar en actividad de manera continua. Si sufren falta de ejercicio o estimulación mental pueden llegar a desarrollar anomalías de comportamiento e incluso volverse agresivos.

Para evitar esos problemas, en el medio de comunicación alemán HNA han publicado una lista con 8 razas de perro que debes evitar si eres un dueño sin experiencia:

Perro tejonero Beagle Chow chow Dálmata Pastor alemán Dóberman Jack Russell terrier Husky siberiano