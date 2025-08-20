Una experta revela por qué los perros nos miran a los ojos y el motivo por el que deberíamos evitar contacto visual

El contacto visual es un terreno ampliamente estudiado por la psicología y la ciencia, tanto en humanos como en animales. Alexandra Horowitz, es experta en comportamiento canino y catedrática de la Universidad de Columbia, y explica que los perros nos miran a los ojos por tres razones diferentes.

Según ella misma publica en el medio griego To Pet Mou, los canes hacen contacto visual con los humanos porque "saben que podemos darle comida", "intentan entender nuestro estado emocional", o porque "buscan información sobre el mundo que les rodea". Horowitz argumenta que la capacidad de los perros de mirar a los ojos de sus dueños fue uno de los primeros pasos de la domesticación.

De acuerdo a la información difundida, estos animales han sido domesticados desde al menos 10.000 años, por lo que la capacidad ha sido heredada de generación en generación. Asimismo, un estudio japonés consultado por el digital, escribe que esta actividad hace que la oxitocina se libere en nuestra sangre. Los perros son conscientes de esta liberación a través del olor, y, "al hacernos felices, ellos se sienten mejor".

Sin embargo, en algunas ocasiones, a veces es mejor evitar el contacto visual con las mascotas. Según la experta, los perros usan y perciben el contacto visual como un símbolo de aplicación, por ello, este tipo de contacto puede indicar una amenaza para ellos, por lo que algunos pueden reaccionar de forma agresiva.

Para que esto no ocurra, en el medio se sugiere "enseñarles a mirarte a los ojos". "Una manera fácil" es ponerle la correa y "esperar a que te mire sólo". En este caso, "recompénsalo con una golosina". Sin embargo, "si su perro muestra agresión cuando su mirada se encuentra con la de los demás, hable con su veterinario o un especialista en comportamiento canino", concluye la publicación.