A un paso de España dan luz verde a que perros grandes vuelen con el dueño en la cabina del avión

Los italianos han sido los primeros en permitir esta iniciativa. Con ello, se abre una nueva etapa en la normativa aérea en la relación con que se autorice que los perros de gran tamaño puedan viajar en cabina junto a sus dueños, como ahora ocurre con los pequeños. El anuncio lo realizó el ministro de Transportes y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, durante una feria dedicada a las mascotas en Milán, según ha contado la web de Hosteltur.

¿Qué son los "perros grandes" en este caso? Pues los que pesan más de 10 kilos, incluido en ello el transportín en el que deben viajar. En la actualidad, la normativa aérea en la inmensa mayoría de los países establece que estos animales, cuando pesan más de no pueden volar en cabina y lo hacen en la bodega del avión. Deben ir, además, en uno homologado, aunque existen unas pocas excepciones como en el caso de los perros de asistencia o normativas específicas de algunas aerolíneas concretas. En cuanto al peso máximo para viajar en cabina suele estar, dependiendo del país y la compañía, entre 8 y 10 kilos, incluyendo en él el del transportín.

La decisión tomada en Italia se enmarcó en una flexibilización normativa aprobada meses antes del verano con el respaldo de la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ENAC). Salvini subrayó que la eliminación del límite de 10 kilos para cabina responde a una demanda social y destacó las implicaciones prácticas y emocionales de los animales de compañía.

El ministro también anunció un aumento en las sanciones para quienes abandonen animales en carretera, y expresó su intención de permitir a los empleados del Ministerio de Transporte llevar a sus mascotas al trabajo, una medida ya implementada en el Senado italiano a principios de este año.

El primer trayecto en el que se aplicó esta novedad se fijó para el pasado martes 23 de septiembre en la ruta Milán-Roma. Según las directrices del ministerio, los animales deberán ocupar un transportín diseñado para ir asegurado al asiento, y el peso total -entre perro y transportín- no podrá exceder el de un pasajero medio. Las aerolíneas, no obstante, mantendrán la potestad de fijar precios y condiciones adicionales.