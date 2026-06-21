André, psicoterapeuta experto en fobias: "Las arañas están asustadas, estresadas y se sienten amenazadas"

Perros, gatos, conejos e incluso pingüinos o koalas son animales que despiertan una simpatía casi universal entre los seres humanos. Sin embargo, criaturas como los escorpiones, las serpientes o las arañas suelen provocar un efecto diametralmente opuesto: repulsión, asco e incluso pánico. Este último caso es lo que conocemos como aracnofobia, un miedo intenso y desproporcionado hacia los arácnidos que condiciona la vida de una parte importantísima de la población.

En Alemania, esta fobia está ahora mismo más a flor de piel que nunca. Según informa el diario alemán Die Welt, la conocida como araña Nosferatu se está propagando rápidamente por todo el país colándose en maletas, paquetes y automóviles. Se trata de un espécimen de tamaño considerable, originario de la región mediterránea, cuya mordedura (en casos meramente defensivos) puede llegar a perforar la piel humana.

Esta invasión silenciosa ha puesto en alerta a gran parte de la ciudadanía. Para evitar que el miedo paralice a la población, el psicoterapeuta André Wannemüller, junto a Jürgen Margraf, profesor de Psicología Clínica y Psicoterapia, ha puesto en marcha una terapia grupal de choque para tratar este trastorno de ansiedad.

La técnica del lápiz y el terrario

Para combatir este pánico, Wannemüller utiliza un método clínico denominado "modelado participativo". El enfoque es sencillo pero muy efectivo: el terapeuta hace una demostración paso a paso enfrentándose al miedo y motiva a los pacientes a imitarle.

El primer paso de la sesión es invitar a los participantes a acercarse con cuidado a un terrario cerrado para observar de cerca a la araña. Durante esta fase, el objetivo es tumbar falsas creencias arraigadas en la cultura popular. “Esto incluye la leyenda urbana de que una persona que duerme con la boca abierta come de seis a ocho arañas a lo largo de su vida. Eso es un completo disparate”, declara el especialista.

El momento de la verdad: ¿quién teme a quién?

Tras la teoría, llega la práctica. Se levanta la tapa del terrario y el terapeuta introduce un lápiz en dirección al animal. Aunque la mente de una persona invadida por el miedo imagina automáticamente que el animal trepará por la madera a toda velocidad para atacar, la reacción instintiva de la araña es exactamente la opuesta.

Ante la presencia del objeto invasor, el animal se encoge y huye despavorido hacia un rincón del recipiente. “Las arañas están asustadas, estresadas, se sienten amenazadas", detalla el terapeuta.

A continuación, el bolígrafo se coloca de nuevo justo delante de la cara del animal y, de forma muy gradual, los pacientes van bajando la mano por el lápiz, reduciendo poco a poco la distancia entre sus dedos y el artrópodo. El ejercicio culmina en el punto exacto en el que los participantes deben enfrentarse a su mayor pesadilla: tocar a la araña.

Al lograr sostenerla en la mano sin sufrir ningún daño, el cerebro hace un clic y las personas se dan cuenta de que, en realidad, tienen el control absoluto de la situación. "Esta combinación de educación y experiencia de exposición puede reducir de forma sostenible la aracnofobia", concluye Wannemüller.