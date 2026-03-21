Los científicos no dan crédito: descubren por qué evitamos mirar a las arañas aunque sepamos que están ahí

Para muchas personas, encontrarse una araña en casa no es un simple incidente doméstico, sino casi una pequeña crisis: hay quien se queda paralizado, quien llama a alguien para que se encargue… y quien bromea con que lo más fácil sería mudarse antes que enfrentarse a ella. Ese rechazo tan inmediato, mezcla de miedo y repulsión, no es casual ni exagerado, sino que ahora tiene una explicación científica que lo respalda.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln ha puesto el foco precisamente en una de las reacciones más extendidas y difíciles de explicar: evitar mirar a la araña. Para ello, analizaron cómo se comporta nuestra atención visual cuando tenemos estos animales delante y descubrieron que no se trata de una simple manía, sino de un patrón sistemático: tendemos a retrasar el primer vistazo, a observarlas durante menos tiempo y a volver a ellas con menor frecuencia.

En un estudio publicado en Frontiers in Arachnid Science, el equipo comprobó que este comportamiento se repite incluso cuando las arañas compiten por nuestra atención con otros insectos y artrópodos. Mediante el seguimiento de los movimientos oculares de más de un centenar de participantes, observaron que las arañas rara vez captan la primera mirada y que, cuando lo hacen, no logran retenerla tanto tiempo como otros animales similares.

Una araña pasea por una casa. Getty Images

Primero miran, luego esquivan

La investigación se basó en el seguimiento ocular de 118 estudiantes universitarios, a quienes se les mostraron imágenes de arañas y de otros artrópodos en entornos naturales. Los científicos midieron cuánto tardaban en fijar la vista por primera vez, cuánto tiempo se quedaban mirando cada imagen, cuántas veces regresaban a ella y cuánto duraba esa primera visita. Los resultados ponen en evidencia la tendencia humana a evitarlas incluso cuando sabemos que están ahí.

A su vez, el análisis reveló un matiz interesante: una vez que la atención se posa en ellas, ciertos detalles, como su postura, la presencia de telarañas o los colmillos, pueden llegar a atraer la mirada. Los autores plantean dos explicaciones: o bien esos detalles resultan visualmente más llamativos, o bien sugieren una araña menos amenazante, por ejemplo una que está quieta sobre su red o cuidando huevos, y por eso despierta menos rechazo inmediato.

El estudio también encaja con otra línea de investigación previa sobre el miedo a las arañas que habla de “vigilancia y evitación”. Bajo esta premisa, las personas con aracnofobia primero miran el estímulo y después intentan esquivarlo. Otras investigaciones con seguimiento ocular ya habían observado que los participantes con temor a las arañas pueden distraerse más con ellas que con otros animales, reforzando la idea de que no solo importa el miedo, sino también cómo lo procesa la vista en los primeros segundos de exposición.

Los autores subrayan que entender qué rasgos atraen o repelen la mirada ayuda a explicar por qué las arañas generan tanta aversión en parte de la población y podría servir para diseñar mejores intervenciones psicológicas. En otras palabras: saber qué hace que una araña sea “menos insoportable” a la vista podría ser una vía para reducir rechazo y mejorar la relación entre las personas y estos animales, que cumplen un papel ecológico importante.