Liberan a un pony atrapado dentro de la rueda de un tractor: "Estaba muy asustado"

Uno de los animales que genera más ternura entre las personas es, sin lugar a dudas, el poni. Las pequeñas dimensiones del equino, su pelaje denso y su carácter generalmente dócil son algunos de los aspectos por los cuales inspira dulzura.

Cabe destacar que, aunque el poni y el caballo provienen de la misma especie, Equus ferus caballus, son considerados dos razas distintas, por lo cual existen varias distinciones entre ellas. La principal diferencia radica en su altura; los ponis suelen medir menos de 1.45 metros, según apunta un portal especializado.

En cuanto a la personalidad, los ponis se caracterizan por ser más independientes y propensos a ser tercos. Mientras que los caballos tienden a ser más sensibles, reactivos y enfocados en el liderazgo humano.

El incidente que sufrió un poni en Inglaterra

Recientemente, en Stoke-on-Trent, una ciudad británica situada a medio camino entre Birmingham y Manchester, un poni tuvo un accidente tras quedar atrapado en el neumático de un tractor. Así lo informa el diario local, BBC, a través de uno de sus artículos.

Hasta el momento se desconoce cómo el poni quedó atrapado dentro de la cubierta. Los vecinos de la zona, al percatarse de lo que le estaba sucediendo al animal, contactaron inmediatamente con la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA).

Los miembros de dicha organización benéfica acudieron oportunamente al lugar de los hechos y lograron rescatar al equino. Nicola Riley, integrante de la RSPCA, quien lideró la intervención, manifiesta que no fue una tarea sencilla de realizar. “Fue un rescate muy delicado”, declara Riley.

Además, dio detalles de la maniobra que se implementó para salvaguardar al animal. “Tuvimos que adoptar un enfoque gradual para liberarlo de forma segura: primero, retirando con cuidado sus patas delanteras; luego, liberando cuidadosamente su hombro; y finalmente, soltando su cuello y la parte delantera del cuerpo”, apunta.

Asimismo, destaca la buena disposición por parte de la comunidad. “Afortunadamente, todos colaboraron muy bien y logramos sacarlo sin causarle ninguna lesión”, complementa.

El poni se encuentra estable, sin ningún tipo de afecciones. Sin embargo, Riley es consciente del peligro que representó la situación. “Esto podría haber terminado de forma muy diferente, así que estoy muy agradecido a los vecinos que se detuvieron a ayudar”, concluye.