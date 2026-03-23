Aparece en Cantabria el cadáver de un animal gigante y los científicos no dan crédito: "Este ejemplar podría llegar a medir 3 metros y pesar 800 Kg" 

En la costa cántabra, concretamente en la playa de Portio de Liencres, en el municipio de Piélago, se ha descubierto el cadáver de un ejemplar de la tortuga más grande del mundo, según ha publicado Europa Press.

Se tarta de una tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la especie de quelonios marinos más grande del mundo y que según los expertos, podría llegar a medir 3 metros y pesar 800 Kilogramos. Pero, a pesar de sus grandes dimensiones se trata de una de las especies más vulnerables del planeta.

Según ha informado Europa Press, el ejemplar fue localizado en avanzado estado de descomposición. Técnicos especializados de la Red de Varamientos de Cantabria (REVARCA) se encargaron de su retirada y análisis preliminar.

A pesar de que no se han determinado las causas exactas de su muerte, sí que han podido apreciar cómo su caparazón no es sólido ni consistente, como les ocurre al resto de tortugas marinas, sino mucho más blando.

Un animal muy vulnerable

Este ejemplar de tortuga es la más grande del mundo y a la vez una de las más amenazada, tanto que en España se incluye dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Según advierte el Servicio Nacional de Pesca Marina (NOAA), "sus poblaciones han disminuido de forma significativa en diversas regiones del mundo, especialmente en el océano Pacífico, donde algunas se encuentran al borde de la extinción".

Entre las principales amenazas se encuentra la pesca incidental —es decir, la captura involuntaria— mediante redes o palangres, la recolección de huevos, la contaminación por plásticos que confunden con alimento, y la pérdida de hábitats de anidación por el desarrollo costero. Estas actividades humanas, junto con el cambio climático, han reducido drásticamente sus poblaciones

Características de la tortuga laúd

La tortuga laúd es un ejemplar de tortuga marina que puede llegar a alcanzar los tres metros de largo y superar los 800 kg. A diferencia de otras, su caparazón no es rígido ni óseo, sino flexible, correoso y de tacto suave. además, se alimenta casi exclusivamente de medusas.

Además, entre sus grandes capacidades, es una especie nadadora oceánica y buceadora profunda. Puede descender a profundidades oceánicas que aplastarían a otras criaturas en un instante y llegan a permanecer sumergidas con una sola respiración durante unos 90 minutos.

Una investigación abierta

Aunque no es la primera vez que ocurre algo así, es poco frecuente, lo que hace que cada aparición resulte especialmente llamativa, sobre todo para los investigadores. Este caso en concreto es una señal de alerta que impulsa a promover prácticas más sostenibles y reforzar las medidas de conservación.

Sin embargo, son varias las limitaciones a las que se enfrentan los expertos en este tipo de contextos, como por ejemplo la imposibilidad de determinar las causas de la muerte debido a su avanzado estado de descomposición. Por ello, cualquier colaboración entre instituciones, científicos y sociedad es clave para garantizar un buen estudio y la supervivencia de esta especie emblemática en el futuro.