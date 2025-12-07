Con perros adiestrados y drones: así rastrean la zona de la peste porcina

Todavía no se sabe si la peste porcina africana salió o no de un laboratorio. Sin embargo, a la espera de que las autoridades confirmen el posible origen de este brote, los Agentes Rurales continúan sus labores de rastreo para localizar los cadáveres de los animales.

Algunas de las herramientas que están empleando para ello son los perros adiestrados y los drones, los cuales permiten realizar esta tarea a los agentes sin ahuyentar a los animales. Por ahora, según han explicado desde la agencia EFE, las labores de rastreo se centran en el área de menos riesgo de infección.

El inspector de Agentes Rurales Lluís Pallarés, jefe del área de unidades especiales del cuerpo, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación este domingo que estos recursos se están empleando para analizar el área de 20 kilómetros donde la Generalitat ha tomado restricciones de acceso, con el objetivo de evitar la propagación de este brote, cuyo origen aún se desconoce.

En total, hasta este momento, al menos trece animales han dado positivo en peste porcina africana, según ha podido confirmar en la jornada de hoy el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. El dispositivo desplegado se divide fundamentalmente en dos ramas: los equipos de agentes rurales y los drones.

Los agentes rurales recorren la zona a pie, mientras que los drones se utilizan para la vigilancia y monitoreo de campos agrícolas y espacios abiertos en busca de ejemplares muertos de jabalíes. En aquellas zonas de difícil acceso actúan los perros, que sirven de utilidad para no ahuyentar a los animales, lo que resulta clave para evitar la propagación de la enfermedad.

Estos actúan de mejor forma que los animales de caza, porque a diferencia de ellos estos permecen inmóviles frente a los cadávares de los jabalíes, a la espera de que lleguen los agentes. Para favorecer la seguridad del proceso los animales pasan hasta tres desinfecciones distintas. Hasta el momento se han desplegado quince binomios caninos.

Respecto al posible origen de este brote, el experto en peste porcina africana, José Manuel Sánchez Vizcaíno, ha señalado que el estudio genético del virus, que se espera que esté listo entre "mañana y pasado", permita saber con "pelos" y "señales" dicha cuestión.

Una de las teorías, que ya se ha rechazado, es que el virus podría haber salido de un bocadillo. "En España no hay bocadillos contaminados, hasta que ha vuelto la peste estábamos libres de esta enfermedad. Es posible que llegara de otro país, pero es una probabilidad muy baja", apunta Sánchez, quien cree que aunque la teoría del laboratorio parece "difícil", "no se puede descartar". "Los virus no solo están en los animales, sino que también pueden estar en los laboratorios", explica.

El último foco que se notificó en España ocurrió en 1994, hace casi tres décadas. Hasta el momento se han confirmado trece casos de jabalíes que han dado positivo en España, todos ellos localizados dentro del perímetro considerado como de mayor riesgo.