El misterio de las 47 focas halladas muertas con el estómago lleno en el mar Báltico: "Vomitaron por estrés antes de ahogarse"

Desde otoño de 2024, la costa de Rügen, en el Mar Báltico, ha sido escenario de un misterio que aún no tiene explicación: 47 focas grises fueron encontradas muertas en la playa, lo que ha despertado preocupación entre conservacionistas, autoridades y pescadores locales.

Tras los primeros análisis, los expertos descartaron causas naturales. Según Judith Denkinger, del Museo Oceanográfico Alemán de Stralsund, los animales examinados estaban sanos y bien alimentados. “Se encontró agua en los pulmones de los 17 animales disecados hasta ahora, lo que indica muerte por ahogamiento”, explicó Denkinger. Además, se hallaron estómagos llenos y vómitos en el esófago y los pulmones, lo que sugiere que las focas murieron bajo estrés, probablemente atrapadas en trampas para peces poco antes de alimentarse. Otras posibles causas, como enfermedades infecciosas, intoxicaciones o ruidos de la cercana terminal de GNL de Mukran, fueron descartadas, al igual que la hipótesis de explosiones militares.

El caso ha puesto a los pescadores locales en el centro de la polémica. Desde noviembre de 2025, la fiscalía de Stralsund investiga a dos sospechosos por el uso de una gran trampa para peces frente a la costa de Rügen, considerada posible causa de las muertes. Martin Cloppenburg, portavoz de la fiscalía, señaló que “no había ninguna prueba que sugiriera que la trampa para peces hubiera sido construida incorrectamente” y que era necesario determinar si los operadores incumplieron su deber de cuidado. Mientras tanto, la organización de conservación marina Sea Shepherd ha anunciado que seguirá de cerca la investigación, insistiendo en que la respuesta inicial fue demasiado lenta y que las inspecciones realizadas en 2024 fueron insuficientes.

La tensión entre conservación y pesca se refleja en las voces locales. Algunos pescadores sienten que se les culpa injustamente por la muerte de los animales y que han sido abandonados por las autoridades. “Es necesaria una coexistencia razonable. Queremos vivir en armonía con la naturaleza”, afirmó Uwe Krüger, de Ahlbeck. Además, los pescadores señalan que las focas provocan pérdidas económicas importantes, dañando redes y depredando el pescado que ellos capturan, con pérdidas de hasta 600 euros por día de trabajo.

Algunos incluso piden que se permita nuevamente la caza de focas grises, aunque Denkinger advierte que la percepción de sobrepoblación de estos animales puede estar distorsionada. “Entonces se concentran en un área cada vez más pequeña. Esto, por supuesto, puede dar la impresión de que hay muchas más focas”, explicó.

Una encuesta de #ndrfragt recoge que el 83 % de los encuestados considera importante o muy importante la protección de las focas, mientras que el 94 % coincide en que la conservación de mamíferos marinos es relevante. Sin embargo, casi la mitad piensa que el debate actual está desbalanceado: algunos creen que favorece a la industria pesquera y otros que protege demasiado a los animales.