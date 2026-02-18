Estupefacción por la prueba cognitiva que han superado los cuervos y creían reservada únicamente a humanos

Un equipo de científicos dirigido por el neurobiólogo Andreas Nieder, de la Universidad de Tubinga (Alemania), ha planteado a unos cuervos una prueba cognitiva que se creía reservada únicamente a los humanos. Y, sorprendentemente, las aves la han pasado.

Aunque los cuervos están considerados como unas de las aves más inteligentes, los investigadores no esperaban que tuvieran la capacidad de poder superar con éxito el experimento.

El estudio, que ha sido publicado en la revista científica Science Advances, se ha basado en comprobar si los cuervos podían distinguir formas geométricas irregulares sin ser preparados para ello.

Tal y como detalla el sitio web francés de divulgación científica Sciencepost, a los cuervos se les mostró una pantalla con seis formas geométricas: cinco de ellas idénticas y una diferente. Las aves tenían que picotear la forma que era diferente al resto. Si lo conseguían, se les premiaba con un alimento.

Inicialmente, las formas eran muy diferentes (por ejemplo, cinco lunas y una flor). Pero tras esos primeros ejercicios sencillos, los científicos complicaron la prueba cognitiva incluyendo formas geométricas muy parecidas. Entre ellas se incluían cuadriláteros con contornos sutilmente diferentes, cuadrados deformados, rombos asimétricos...

Pese a ese incremento en la dificultad, los cuervos continuaron acertando a la hora de identificar la figura diferente, incluso en las primeras pruebas difíciles, algo que ha sorprendido gratamente a los investigadores.

Los cuervos han superado a los babuinos

Uno de los aspectos más destacados de este experimento es que los cuervos han sido capaces de superar a unos babuinos a los que se les planteó la misma prueba y no tuvieron la capacidad de detectar las formas diferentes.

Además, es llamativo que incluso después de recibir un entrenamiento intensivo, los babuinos tampoco tuvieron éxito a la hora de diferenciar las formas geométricas, algo que aporta aún más mérito a que los cuervos completaran la prueba cognitiva con éxito.

Hasta el momento, se creía que la 'intuición geométrica' era una capacidad exclusiva de los seres humanos. Pero después del descubrimiento de que los cuervos pueden diferenciar formar muy parecidas, Andreas Nieder ha destacado que se acaba de abrir un campo de exploración con otros animales. "Nunca me atrevería a decir que los cuervos son los únicos capaces de hacerlo", ha subrayado el neurobiólogo.