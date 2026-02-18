Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La última moda alemana es comprar 1/8 de casa en la Costa del Sol: un "lujo" que acaba en peleas por las fechas y gastos disparados

La empresa vende participaciones en residencias vacacionales en España, Francia, Italia, Austria y la propia Alemania.

Una casa vacacional, en una imagen de archivo
A lo largo de los últimos años, se ha puesto de moda en Alemania comprar residencias vacacionales por partes a través de empresas como MYNE, que vende participaciones en ese tipo de inmuebles en España, Francia, Italia, Austria y la propia Alemania.

Dependiendo de la casa, entre dos y ocho compradores llevan a cabo la adquisición de la vivienda de forma conjunta. La compañía se ocupa de la inscripción en el registro de la propiedad y en el registro mercantil alemán.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Welt, en estos momentos se encuentran a la venta una octava parte de un ático en la Costa del Sol por 109.000 euros y, también la octava parte de una villa en Mallorca por 3,25 millones de euros.

Dividir el inmueble en varias partes y venderlo bajo este modelo de multipropiedad hace que personas que no podrían permitirse una propiedad inmobiliaria en la que disfrutar de sus vacaciones, puedan hacerlo.

No solo se comparten los gastos, también el uso

No obstante, no todo es positivo. Más allá de dividir los gastos, el régimen de multipropiedad obliga también a repartir el uso de la residencia vacacional, y ello a veces llega a provocar peleas por las fechas. El reparto se realiza a través de un sistema de reservas de la propia compañía que está regulado contractualmente.

El cofundador de MYNE, Nikolaus Thomale, ha precisado que una octava parte de casa "da derecho a un uso mínimo garantizado de 44 pernoctaciones al año, incluidas al menos tres semanas durante las vacaciones escolares para las partes en edad escolar".

Por otro lado, contar con esta multipropiedad, más allá del precio de compra, supone asumir otros importantes gastos que, al año, superan las cuatro cifras. Entre esos costes se encuentran los de mantenimiento, consumo, limpieza, energía… además de los 99 euros mensuales que cobra MYNE por la administración del inmueble.

En ese sentido, Nikolaus Thomale ha asegurado que "la transparencia de los costes es muy importante para nosotros. Por eso, antes de la compra, cada interesado recibe un plan económico específico para el inmueble, que pasa a formar parte del contrato en el momento de la compra".

