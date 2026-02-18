No es que necesiten dormir más, es que descansan peor: la ciencia revela que la "carga mental" y los cuidados roban el sueño a las mujeres

¿Tenemos que dormir más los hombres o las mujeres? Esta pregunta que muchas personas, y seguramente tú también te has hecho. Como señala para el New York Times Suzanne Bertisch, médica especializada en trastornos del sueño en el Brigham and Women's Hospital de Boston, no hay nada que diga que sea porque por cuestiones hormonales o porque tienen cerebros más rápidos.

"No hay evidencia de que exista una razón biológica fundamental por la que las mujeres necesitan dormir más. Las mujeres parecen pasar varios minutos más en la cama cada noche que los hombres, pero eso no significa que necesiten dormir más", añade la doctora.

Un estudio realizado en 2013 en 56.000 adultos en Estados Unidos reflejó que las mujeres habían dedicado 11 minutos más a dormir. Pero eso no quiere decir que estuvieran ese tiempo más que los hombres durmiendo, sino que se contaba el tiempo que pasaban en la cama aunque no consiguieran pegar ojo.

"Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a sufrir insomnio", afirmó Rebecca Robbins, científica del sueño y profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. A esto se añade que las mujeres son cinco veces más propensas a interrupciones del sueño por cuidados, sobre todo de los hijos.

Pero al margen de los cuidados, las investigaciones señalan que el sueño de las mujeres es de peor calidad. Eso fue reflejado en otra encuesta con 2000 adultos también en Estados Unidos, donde quedó demostrado que ellas se despiertan menos descansadas.

Las hormonas no ayudan, pero hay más

Pero entonces, ¿hay algún motivo por el que las mujeres duerman peor? Los investigadores no tienen respuestas claras, pero sí tienen algunas teorías. Por ejemplo la progesterona, que ayuda al sueño y que disminuye antes de la menstruación. En esos momentos ellas tienen más problemas para conciliar el sueño. A eso se unen los cambios hormonales provocados por la menopausia, que también afectan al sueño.

Pero hay más. Todavía hoy las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado de la familia y a las tareas domésticas, lo que podría dificultarles conciliar el sueño y pasar más tiempo durmiendo. "Todas esas pequeñas cosas pueden contribuir a la preocupación, y la preocupación y el estrés son dos de los mayores trastornos del sueño", afirmó la doctora Robbins, que indica así que las preocupaciones del hogar, que recaen principalmente en las mujeres, no ayudan precisamente a gozar de un sueño de calidad.