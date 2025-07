Se queda a cuadros en la cabaña cuando ve una avispa haciendo algo insólito: "No sabía que tuvieran tanta fuerza"

Joona Knappsberg se encontraba de acampada en un cabaña en Koski Tl, en el suroeste de Finlandia, cuando experimentó algo que nunca antes había presenciado tras escuchar un sonido extraño, según ha publicado el medio finlandés Iltalehti.

"Estaba sentado en las escaleras de la cabaña cuando empecé a oír un rasguño. Busqué durante un buen rato de dónde venía y me di cuenta de que era una avispa que estaba devorando una tabla de la pared", contó. "Me pareció muy chulo. No sabía que tuvieran tanta fuerza para comer madera de esa manera", agregó sobre los hechos, que ocurrieron el 29 de mayo.

La avispa en cuestió estaba royendo la pared exterior de la cabaña, provocando un sonido extraño. Knappsberg grabó el incidente en video. "Nunca había visto a una avispa comportarse así. Me pareció gracioso", reveló.

El medio finlandés contactó al investigador Jouni Sorvari del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, quien explicó que este es un comportamiento completamente normal para una avispa. "Mastica madera para construir sus nidos. Ahora están ocupados construyendo nidos", apuntó.

"Tienen mandíbulas robustas que utilizan para moler madera y convertirla en fibra, con la que construyen un nido. A menudo fresan sobre todo madera sin pintar, pero a veces también madera pintada", djo el experto. .