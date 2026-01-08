Marta, ganadera de Cantabria, responde al ciclista que confundió vacas con toros: "Lo peor que puede pasarte ahí es que te monten el desayuno con calcio"

La polémica nació con un vídeo grabado por un ciclista que cruzaba un camino rural y aseguraba haberse topado con dos toros. Las imágenes se hicieron virales, pero lo que realmente encendió las redes fue la respuesta de Marta García, ganadera cántabra y responsable de Ganadería Valdelmazo, una de las divulgadoras rurales más conocidas en internet.

García publicó un vídeo en sus redes que en pocos días rozó el millón de visualizaciones. Desde el primer segundo dejó claro su tono humorístico. "A ver, Frank de la Jungla de Aliexpress. Te habla una ganadera, no una community manager de un súper", comienza diciendo, antes de explicar por qué el ciclista estaba equivocado.

Vacas, no toros

La ganadera se centra en desmontar la confusión con varios argumentos. "Ese toro asesino que ves ahí… ¿ves esa bolsa colgando con cuatro cosas? Son ubres. Eso se llama vaca", explica, aclarando que lo que hay dentro es leche y no "explosivos". Con ironía, añade: "Lo peor que puede pasarte ahí es que te monten el desayuno con calcio, no una película de terror".

También corrige algunos términos usados por el ciclista. "Las vacas no dan coces, dan patadas. Las coces las dan las yeguas y las mulas", señala, insistiendo en que conocer el entorno rural no es un detalle sin importancia.

El barro también existe

Otro de los puntos que más comentarios ha generado es su referencia al barro del camino. "En diciembre, en el campo, con lluvia… ¿quién iba a imaginar que la tierra mojada mancha?", dice con sarcasmo, antes de bromear con la idea de poner parqué flotante en los prados para no estropear las zapatillas. "Que se te jodan tus zapatillas de ciento ochenta euros que solo conocen el carril bici de la ciudad", resume.

"Vergüenza ajena"

La respuesta alcanza su momento más viral cuando replica a una frase del ciclista, que afirmaba tener "el corazón a mil". "El corazón a mil lo tengo yo de la vergüenza ajena que me has dado", contesta ella.

La ganadera recuerda además que los animales estaban tranquilos y acostumbrados a la presencia humana. "Si la vaca quisiera hacerte algo, no te daba tiempo ni a poner el filtro dramático", afirma.

Marta García se ha ganado un lugar destacado en redes sociales por explicar el día a día del campo con humor y sin rodeos. Su intención, según deja claro, no es humillar al ciclista, sino marcar la diferencia entre la realidad rural y una visión exagerada desde la ciudad. "La próxima vez, quédate en la cinta del gimnasio", concluye.

Principales diferencias entre los toros y las vacas