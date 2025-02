La ciencia describe la experiencia de los perros al ver la televisión

En diversas escenas de la película de dibujos animados de Disney 101 Dálmatas se puede ver a varios cachorros viendo la televisión, como si estuvieran entendiendo lo que sale en ella y muy pendientes del contenido. Seguro que te suena la escena. Pero, hablando de la realidad, ¿crees que en realidad tu perro puede ver la televisión igual que tú lo haces o ya has comprobado que no le presta atención? ¿O quizás sólo lo hace algunas veces, cuando escucha determinados sonidos o algo le llama la atención? ¿Son capaces los perros, entonces, de distinguir entre realidad y ficción? Estas interesantes preguntas se las han hecho diversos equipos de investigación especializados en el comportamiento canino.

Y parece que está claro que los perros no ven la tele como nosotros, como ya habrás observado con tu mascota. Y que, como ya te has imaginado seguramente, no están pendientes de ninguna narración, pero sí les puede llamar la atención lo que sale en la pantalla y puede reaccionen ante ello. Así que si te da la impresión de que tu perro parece disfrutar algunas veces de estar ante el televisor, puede que esté escuchando a perros ladrar, por ejemplo, o sonidos que le resultan conocidos, o que simplemente lo que quiere es hacer lo que tú haces.

En un estudio realizado por la veterinaria oftalmóloga Freya Mowat, de la Universidad de Wisconsin-Madison, se encuestó a más de 1.200 titulares de perros para analizar esto mismo, sus reacciones ante la televisión. Un 78% de los perros mostraba interés acercándose a la pantalla y un 76% reaccionaba en respuesta a lo que veía. Algunas mascotas incluso rondaban el televisor o miraban por la ventana buscando a quien estaban escuchando.

Y es que, según diversos estudios, ante la televisión, los perros muestran una clara preferencia por contenidos en los que aparecen otros perros, ya que están naturalmente inclinados a reconocer y responder a los de su especie. Pero también les pueden llamar la atención otro tipo de animales y sus sonidos, así como escenas con mucho movimiento.

De hecho, en otro estudio sobre cognición canina, realizado en la Universidad de Padua, Italia, los investigadores descubrieron que los perros prestan más atención a los movimientos que parecen naturales, como un animal caminando a cuatro patas. Incluso cuando se les mostraba una representación simplificada de un perro en movimiento (un conjunto de puntos), los perros ignoraban la imagen si los puntos se movían al revés o de manera antinatural. La conclusión de estos investigadores es que los perros tienen una comprensión básica de lo que es un movimiento ‘normal’ en su entorno.

Además, no todos los perros reaccionan igual ante la televisión y las preferencias también parecen estar influenciadas por varios factores, como la raza del perro. En la encuesta realizada por Mowat, los perros de trabajo, como los de caza y pastoreo, mostraban un mayor interés en ver televisión. Además, los perros de caza parecían más atentos a imágenes de aves, aunque no se ha demostrado si esto se debe a un instinto natural o a que sus titulares tienden a ponerles ese tipo de contenido en busca de una reacción, provocando un refuerzo positivo subconsciente.

En conclusión, algunos perros pueden disfrutar viendo la tele, especialmente si el contenido incluye animales o movimientos que captan su atención, pero la mayoría de los perros sólo miran la pantalla unos breves momentos, básicamente, por curiosidad.

Y, aunque la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva a estas preguntas que hacíamos al principio, una de las hipótesis más interesantes es una que mencionada anteriormente: que los perros ven la televisión porque disfrutan de nuestra compañía. Nuestras mascotas nos imitan porque quieren hacer lo mismo que nosotros y estar con nosotros. Algo muy entrañable.