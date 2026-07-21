El chef José Andrés da una réplica de estrella Michelin a los que dicen que los españoles no saben celebrar el Mundial: "Fue una celebración hasta las tantas"

España y Argentina no sólo jugaron la final del Mundial de fútbol, también hubo varias finales metafóricas en las redes sociales, donde la victoria no está tan clara como la que se vio en el terreno de juego.

Si la Selección Española de Luis de la Fuente arrasó a Argentina sobre el campo —el equipo de Scaloni no tiró ni una sola vez entre los tres palos— en las redes sociales la batalla por el relato está mucho más igualada.

Después del partido hubo muchas críticas por parte de aficionados argentinos sobre la, según ellos, poca celebración que hubo en el césped por parte de los jugadores de la Selección Española.

También se han quejado de que los españoles que fueron a Nueva York para ver el partido fueron flojos a la hora de mostrar su apoyo al equipo y abandonaron pronto el campo para ir al centro de la ciudad.

Críticas a la celebración

Pero aún hay más. Muchos argentinos que viven en España están sorprendidos de cómo se celebró en las calles la victoria, en el sentido de que hay poco movimiento en las calles y no hay disturbios ni detenciones ni cargas policiales.

Aquí, los españoles han respondido que el partido fue el domingo por la noche y que el lunes por la mañana había que ir a trabajar. Sobre esto se ha pronunciado el chef José Andrés, premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor al frente de la ONG World Central Kitchen.

"Los españoles no saben celebrar?….fue una celebración hasta las tantas de la madrugada! En NY y en el mundo entero", ha escrito en sus redes sociales el cocinero con un vídeo desde Nueva York, sede de la final, con miles de españoles celebrando el título de campeones del mundo.

En las imágenes se puede ver cómo una multitud entona la canción Potra salvaje de la artista Isabel Aaiún.