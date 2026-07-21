J Kbello, ganador de 'TCMS': "Gracias a España este ha sido uno de los mejores fines de semana de mi vida"

La última edición de Tu cara me suena ya tiene ganador. Jesús Cabello Pozo, conocido artísticamente como J Kbello (Cádiz, 1998), consiguió imponerse en la gran final del programa de Antena 3 a los otros finalistas, María Parrado y a Martín Savi.

El gaditano, que confiesa que Tu cara me suena quedará "para siempre" en su corazón imitó a Hugh Jackman en la película The Greatest Showman, consiguiendo el 51% de los votos. La explosión de alegría con la que reaccionó al conocer que era el ganador del programa da cuenta de la importancia que ha tenido para él.

"Me encantaría poder responder a cómo es ganar, pero es que no lo sé todavía", asegura a El HuffPost. J Kbello, que partía como el gran favorito, saltó a la fama su participación en el Benidorm Fest 2025, y con tras ganar Tu cara me suena, su proyección artística se abre a otra dimensión.

Casualidades de la vida, su victoria se produjo casi al mismo tiempo que la de la Selección española en la final del Mundial. "Se ha convertido este fin de semana en uno de los favoritos de mi vida", explica el artista gaditano. A J Kbello le ha tocado celebrar por partida doble estos días, y ambas celebraciones han sido "un sueño".

J Kbello imita a Hugh Jackman en la final de 'Tu cara me suena'.

"Te despiertas por la mañana, intentas recordar, pero tienes esa sensación como de nublado, de las cosas que no son reales…", rememora J Kbello al remitirse al día después de proclamarse ganador de Tu cara me suena.

La emoción del momento fue tal que llegó a soltar algunas lágrimas, pero quizá lo más llamativo llegó instantes después, cuando decidió compartir el premio de 30.000 euros con su compañera María Parrado.

"No me parecía de gusto quedarme yo solo con el premio cuando el primer puesto siempre está dividido; creo que lo más lógico era compartirlo con María. Podría haber sido ella perfectamente, así que el premio a partes iguales", explica J Kbello.

Se da la circunstancia de que el tercer finalista, Martín Savi, es argentino. El gaditano comenta que su relación con él es muy buena, pero recuerda en clave mundialista que esta semana "lo tendrá que pasar un poquito mal".

"Espero que mis nietos puedan ver mis actuaciones"

Para J Kbello, Tu cara me suena ha sido mucho más que un programa de televisión: "Me quedo con que he vivido los mejores meses de mi vida, que he disfrutado y que las actuaciones que hice son aquellas para la eternidad, ahí en internet".

Al hilo de esto, comenta que tiene la esperanza de que "algún día mis nietos consigan ver mis actuaciones y digan 'abuelo, ¿pero qué es esto que hizo usted?'". Su paso por Tu cara me suena podría abrirle las puertas de otros concursos. Preguntado por la posibilidad de verle como concursante de Pasapalabra, J Kbello se muestra receloso.

"Imitar y cantar entra dentro de mis posibilidades, pero saber tantas palabras... yo no soy tan inteligente", asegura. No obstante, recuerda que ha ido "un montón de veces" a Pasapalabra y que se lleva "súper bien" con Roberto Leal. "Es un tío increíble", afirma sobre el presentador sevillano. "Me veo como colaborador, pero no como concursante. ¿Te imaginas? Me pegan una paliza?", comenta J Kbello entre risas.