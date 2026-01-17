Los expertos en arácnidos avisan: si encuentras una araña en casa, lo mejor que puedes hacer es ignorarla

Los expertos alertan: no es favorable soltar las arañas que ocupan el interior de las casas. Los profesionales especialistas en arácnidos, consultados por el diario Science Post, sostienen que lo mejor es mantener las arañas dentro de casa, ya que pueden desempeñar un papel importante en la regulación de las plagas de otros insectos.

Tal y como reza la información consultada por el medio de comunicación, las especies autóctonas, que evolucionaron para la vida al aire libre, prosperarán más en un jardín que en un hogar, donde encontrarán una mayor variedad de presas y participarán en el ecosistema local. Algo que puede ser contraproducente para las especies migratorias.

¿Por qué es mejor evitar soltar los arácnidos fuera de casa?

Las arañas desempeñan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas locales. Se alimentan de insectos "dañinos" como mosquitos, moscas y otros parásitos.

Viven en interiores y a menudo se han adaptado al calor del hogar.

Invasión de otras arañas. Si liberas una araña al exterior, podría competir con especies nativas de arañas ya presentes, lo que puede provocar conflictos territoriales, y la propagación de especies invasoras.

El exterior puede ser un entorno peligroso para algunas arañas domésticas.

Cómo deshacerse de las arañas sin dañarlas

No todo el mundo está preparado de convivir con las arañas en el calor del hogar. Pero, ¿qué hacer para deshacernos de estas inoportunas visitas?

Si es una especie de araña "migratoria", que no puede sobrevivir mucho fuera, es preferible trasladarla a otra parte de la casa donde su presencia no moleste a nadie (garaje, sótano, etcétera). También puedes decidir rellenar las grietas de las paredes para que las arañas no entren más en tu casa y buscar otro refugio en la zona.

Para distinguir si una especie de araña es de este tipo, el periódico sugiere buscar información sobre el ejemplar encontrado e identificarlo, teniendo en cuenta las características físicas, el hábitat en cuestión y los factores estacionales. Por ejemplo, las arañas lobo de la familia Lycosidae pueden moverse colectivamente en determinadas épocas del año. Además, de este modo, si se asegura que la especie de araña encontrada es autóctona, se puede liberar en el exterior de una casa.