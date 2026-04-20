Los científicos no dan crédito: el primer animal que habitó la Tierra hace 550 millones de años era 'blando como una esponja de cocina' y no dejó rastro fósil durante 160 millones de años

El fondo marino guarda fósiles de hace millones de años, pero este no era posible encontrarlo por un motivo muy lógico.

Durante décadas, los científicos se enfrentaron a una contradicción difícil de explicar: el ADN indicaba que los primeros animales aparecieron hace unos 710 millones de años, pero los fósiles más antiguos conocidos apenas alcanzaban los 540 millones. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature ha dado una respuesta que cambia la historia de la vida en la Tierra: el primer animal era tan blando que simplemente no podía fosilizarse.

El hallazgo se basa en un fósil de unos 550 millones de años, identificado como una esponja marina primitiva. El trabajo ha sido liderado por el geobiólogo Shuhai Xiao, de Virginia Tech, junto a investigadores de China y Reino Unido. Y su conclusión es que los primeros animales existieron mucho antes de los que muestran las rocas, pero no dejaron rastro porque no tenían partes duras.

Un animal sin esqueleto: imposible de conservar

La clave del descubrimiento está en lo que no tenía ese organismo. A diferencia de las esponjas actuales, carecía de espículas, estructuras minerales que forman el esqueleto y permiten que estos animales se conserven como fósiles.

Sin esas partes duras, el cuerpo era completamente blando, comparable —según los propios investigadores— a una esponja de cocina. Eso explica por qué durante 160 millones de años no aparece ningún rastro en el registro fósil. "Las primeras esponjas eran esponjosas, pero no vítreas", resume Xiao. En otras palabras: existían, pero no dejaban huella.

El fósil que lo cambió todo

Lo excepcional de este hallazgo no es solo su antigüedad, sino su estado de conservación. En lugar de preservar huesos o estructuras duras, el fósil conserva la textura superficial del organismo, algo extremadamente raro.

Un análisis detallado, liderado por el investigador Xiaopeng Wang, permitió identificar un patrón único que no se había observado antes. Ese patrón fue suficiente para clasificarlo como una esponja, incluso sin esqueleto.

Es, en términos científicos, como encontrar una "huella dactilar" de un organismo que nunca había dejado evidencia clara de su existencia.

Cómo se resuelve el "vacío" evolutivo



Hasta ahora, el problema era evidente:

La genética apuntaba a un origen de los animales hace 710 millones de años .

. Los fósiles solo confirmaban su existencia desde hace 540 millones.

El nuevo fósil, datado en 550 millones de años, ayuda a cerrar esa brecha. Pero, sobre todo, cambia la interpretación: no faltaban animales, faltaban fósiles detectables. Esto obliga a replantear cómo se buscan los primeros organismos. Ya no basta con rastrear estructuras duras; ahora hay que buscar impresiones sutiles de tejidos blandos.

Qué cambia en la historia de la vida

Las implicaciones son profundas. Si los animales ya existían hace más de 700 millones de años, significa que sobrevivieron a condiciones extremas como las glaciaciones globales conocidas como la "Tierra bola de nieve". Es decir, la vida animal no surgió después de esos episodios, sino que ya estaba presente y logró resistirlos.

Los propios científicos piden cautela. Se trata de un único fósil, y aunque encaja con la hipótesis de organismos blandos sin esqueleto, aún se necesitan más pruebas para confirmar que era una característica general y no una excepción.

Aun así, el hallazgo publicado en Nature pone fin a un debate de más de un siglo y abre una nueva vía de investigación sobre los orígenes de la vida animal.