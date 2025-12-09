Los dueños de perros se sorprenderán sobre el aspecto que lucía su mascota hace 10.000 años

Un nuevo estudio internacional acaba de revelar datos que cambiarán la manera en que entendemos a nuestros compañeros de cuatro patas. Investigadores de la Universidad de Exeter (Inglaterra) y la Universidad de Montpellier (Francia) han descubierto que, hace 10.000 años, los perros tenían un aspecto tan distinto al actual que muchos dueños ni siquiera los reconocerían como canes.

El equipo analizó 643 cráneos de cánidos, es decir, perros y lobos, que abarcan los últimos 50.000 años. Sus conclusiones revelan dos grandes sorpresas. La primera es que los perros del Holoceno temprano presentaban una diversidad morfológica sorprendentemente amplia. Algunos tenían cabezas cortas y anchas, mientras que otros lucían cráneos tan largos y estrechos como los de los lobos.

Sin embargo, varios de estos tipos antiguos no se encuentran en ninguna raza moderna. Los científicos creen que esto se debe a que características que antes eran útiles o deseadas dejaron de serlo con el paso del tiempo y la domesticación.

Ya existían hace 10.000 años

Según el estudio que ha sido publicado en la revista Science, uno de los hallazgos más impactantes es que la mitad de la variación que hoy vemos entre razas ––desde un mastín hasta un border collie–– ya existía hace 10.000 años, mucho antes de la cría intensiva de la época victoriana.

Esto contradice la idea tradicional de que la gran diversidad morfológica de los perros es un fenómeno reciente. El cráneo más antiguo que claramente pertenece a un perro tiene unos 11.000 años, mientras que los restos previos son casi indistinguibles de los lobos.

El perro siguió los pasos del ser humano

Gracias al análisis de ADN antiguo, los investigadores reconstruyeron también la expansión global del perro. Los datos muestran que:

Los perros migraron junto a los humanos por Europa y Asia.

Un encuentro entre dos poblaciones humanas europeas produjo una explosión en la diversidad canina.

Los primeros pobladores llevaron a sus perros hasta América.

La estrecha relación entre ambos permitió que los perros se adaptaran a distintos entornos y funciones, conservándose solo los tipos más robustos y versátiles, que aún se encuentran entre las razas actuales.

Un pasado sorprendente

Este estudio redefine la historia del perro. Su diversidad no es un invento moderno, es un rasgo ancestral que comenzó miles de años antes de la cría selectiva reciente. Bajo el aspecto moderno de los canes actuales se esconden las huellas de unos antepasados mucho más variados de lo que jamás imaginamos.