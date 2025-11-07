Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Luz verde al plan de reconstruir una parte clave del Ártico con polvo cósmico
Planeta

Planeta

Luz verde al plan de reconstruir una parte clave del Ártico con polvo cósmico

Lo más fascinante del hallazgo es el método utilizado para realizar esta reconstrucción: los investigadores analizaron polvo cósmico.

Daniel Cáceres Garriga
Oso polar en el hielo
Oso polar en el hieloGetty Images

El Ártico es la región del planeta que se calienta con mayor rapidez debido al cambio climático, lo que ha provocado una alarmante pérdida de hielo marino. Sin embargo, determinar cuándo el océano Ártico quedará libre de hielo sigue siendo complicado (en parte por la falta de datos a largo plazo sobre su evolución). Ahora, un equipo internacional dirigido por el oceanógrafo Frank Pavia ha conseguido reconstruir los cambios de la capa de hielo en el Ártico durante los últimos 30.000 años, según informa el medio alemán Chip.

El estudio, publicado en la revista Science, muestra que durante la última glaciación el Ártico central permaneció cubierto de hielo durante todo el año. Más tarde, hace unos 15.000 años, la capa helada se redujo notablemente antes de volver a expandirse en un periodo posterior. Pero lo más fascinante del hallazgo es el método utilizado para realizar esta reconstrucción: los investigadores analizaron polvo cósmico.

El papel del helio-3: una huella del espacio

Hasta ahora, los datos fiables sobre el hielo marino del Ártico solo estaban disponibles desde 1979, año en que comenzaron las observaciones por satélite. Para épocas anteriores, los científicos dependían de fósiles microscópicos y biomarcadores producidos por diatomeas, aunque estos resultados podían verse alterados por otros factores ambientales.

El equipo de Pavia decidió recurrir a un marcador mucho más estable: el isótopo helio-3, presente exclusivamente en el polvo cósmico que llega a la Tierra. Este material, enriquecido con helio-3 por la radiación solar, cae constantemente sobre el planeta y se deposita en los sedimentos marinos.

Sin embargo, cuando la superficie del océano está cubierta de hielo permanente, el polvo cósmico no puede llegar al fondo. En esos casos, los científicos recurren a otro isótopo, el torio-230, que se genera de forma continua en el agua marina por la desintegración del uranio. Comparando las proporciones entre ambos isótopos (helio-3 y torio-230), los investigadores pueden deducir si existía una capa de hielo estable o estacional.

“Cuando la proporción de torio-230 es muy alta (lo que indica ausencia de helio-3), significa que el océano estuvo completamente cubierto de hielo”, explica el estudio. “Por el contrario, mayores niveles de helio-3 señalan la existencia de grietas o zonas libres de hielo estacionales”.

Cuatro grandes periodos climáticos

El equipo analizó tres núcleos de sedimentos obtenidos a diferentes latitudes (89°, 81° y 78° norte). Estos registros permitieron reconstruir la historia del hielo marino a lo largo de cuatro fases principales: la última glaciación (hace entre 30.000 y 20.000 años), el periodo de desglaciación (entre 20.000 y 11.000 años), el Holoceno temprano (entre 11.000 y 5.000 años) y el Holoceno tardío, que comenzó hace unos 5.000 años.

Los resultados muestran que la retirada del hielo ya se había iniciado durante el periodo de desglaciación, impulsada no tanto por un aumento de la temperatura del océano, sino por una atmósfera más cálida. Este nuevo enfoque, basado en la “firma” del polvo cósmico, ofrece una herramienta inédita para comprender cómo el Ártico ha respondido históricamente al cambio climático y cómo podría evolucionar en el futuro.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 