Peter, británico multado con 230 euros por una bolsita de té que se le cayó del coche: "No he cometido un delito en mi vida"

Una multa injusta. Las autoridades han multado a un hombre británico a pagar 230 euros porque dejo caer accidentalmente una bolsita de té. Peter, el afectado, asegura a Daily Mail que estaba sentando en su coche cuando fue a sacar la bolsa de su bebida para llevar. La temperatura era tan alta que quemó sus dedos y automáticamente la dejó caer al suelo por la ventanilla de su coche. El castigo ha sido bueno.

En su conversación con el diario británico, el protagonista alega que no se dio cuenta del falló, que fue para protegerse, pero esto no ha servido para librarse de la multa. Uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Bournemouth, al sur de Inglaterra, fue testigo de los hechos e impuso una multa de 200 libras por "tirar basura" a la vía pública. En el momento informó que podía pagarla en los 14 primeros días.

Según el medio de comunicación, los residentes de la localidad se han "indignado" por lo sucedido y han acusado al Ayuntamiento de "hipocresía" por no poner pegas a los turistas que dejan "montañas de basura" en las playas de la comarca.

"Como un criminal"

El protagonista de los hechos, lamenta que le han hecho sentir "como un criminal" por "un acto accidental". Alega que el alcalde "ignoró sus reclamaciones". "Acababa de preparar el té de McDonald's y me quemé los dedos al sacar la bolsita de la taza, así que la tiré al bolsillo de la puerta sin pensar. Al parecer me estaba vigilando y, como no lo recogí rápido, me impusieron una multa", cuenta en sus declaraciones.

"Todo el embalaje seguía dentro de mi coche esperando a ser tirado a los contenedores. Se lo mostré, pero no le interesó", explica, claramente indignado: "Nunca he cometido un delito en mi vida". "Esto es una advertencia para todos los que comen en restaurantes de comida rápida en la zona de Poole: estas personas están observando", advierte.

Retirada "temporal" de la multa

Un portavoz del Ayuntamiento de la localidad ha informado al medio de comunicación que desde que se empezaron a acumular protestas se ha cancelado temporalmente la multa, alegando que el agente actuó "prematuramente". "Tras una revisión, hemos cancelado este Aviso de Penalización Fija. La acción de cumplimiento en ese momento se tomó prematuramente, y pedimos disculpas al señor [Peter] por cualquier inconveniente que esto haya causado", comunican.