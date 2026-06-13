Magaluf estrena paseo marítimo y prepara una inauguración con drones, pero su playa sigue sin hamacas ni sombrillas en plena temporada

Magaluf, la zona mallorquina mundialmente conocida por el balconing y el turismo de borrachera, quiere exhibir este verano su nueva imagen.

El municipio mallorquín ultima la inauguración de un renovado paseo marítimo con música en directo y un espectáculo de drones, mientras hoteles y negocios confían en una temporada histórica.

Sin embargo, hay un detalle que amenaza con empañar la puesta de largo del principal núcleo turístico de la localidad de Calvià: en plena temporada alta, la playa sigue sin contar con hamacas ni sombrillas.

Una playa llena de turistas... pero sin servicios

La situación ha hecho saltar las alarmas entre los empresarios de la zona. Mientras los hoteles registran altos niveles de ocupación y las previsiones para el verano son optimistas, la principal playa de Magaluf continúa sin algunos de los servicios más demandados por los visitantes.

De hecho, los propietarios de bares y restaurantes situados junto al nuevo paseo marítimo aseguran que la ausencia de tumbonas y sombrillas está provocando que muchos turistas opten por desplazarse a otras playas cercanas mejor equipados.

Además, la situación resulta especialmente llamativa porque llega justo cuando el destino intenta consolidar su transformación. Durante años, Magaluf ha invertido millones de euros para renovar su imagen y atraer a un visitante con mayor poder adquisitivo y más interesado en experiencias de calidad.

Una disputa administrativa que amenaza la temporada

Desde el Ayuntamiento de Calvià reconocen que existen problemas relacionados con la concesión de los servicios de playa, una circunstancia que ha retrasado la instalación del equipamiento habitual.

Aunque el consistorio trabaja para resolver el conflicto, el sector turístico teme que la situación se prolongue durante las semanas de mayor afluencia de visitantes, precisamente cuando la rentabilidad de muchos negocios depende del flujo constante de turistas en primera línea de mar.

Los empresarios insisten en que no cuestionan las inversiones realizadas en los últimos años, pero consideran incomprensible que una playa de referencia internacional permanezca sin servicios básicos cuando el verano ya ha arrancado.

Una inauguración con luces... y algunas sombras

El próximo 27 de junio está prevista la gran inauguración oficial del nuevo paseo marítimo. El evento incluirá actuaciones musicales y una exhibición aérea de drones con la que Calvià pretende mostrar el cambio experimentado por Magaluf.

La celebración coincide además con las previsiones optimistas del sector hotelero. Algunas de las principales cadenas que operan en la zona apuntan a que este podría ser uno de los mejores veranos de la historia reciente del destino.

Sin embargo, muchos empresarios creen que el éxito de esa nueva etapa dependerá también de resolver con éxito estos problemas, porque mientras los drones se preparan para iluminar el cielo de Magaluf, la playa sigue esperando las sombrillas y hamacas que miles de turistas dan por descontadas cuando pisan la arena.