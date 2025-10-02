Una señora se cae en la calle y la lealtad de su perro es tal que los sanitarios no logran sacarlo de la ambulancia

Los perros están considerados como uno de los animales más fieles con los humanos. Y lo ocurrido recientemente en Hungría con una señora que se cayó en la calle confirma el porqué de esa afirmación.

La anciana se sintió mal mientras que daba un paseo con su perro y acabó cayendo al suelo. La mujer se lesionó la muñeca y tenía serias dificultades para levantarse, por lo que tuvo que llamar a la ambulancia.

El perro, llamado Teó, altamente preocupado por su dueña, no le quitó ojo a la señora en ningún momento y estuvo de manera permanente acompañándola tras sufrir el percance.

Tal y como recoge el sitio web húngaro especializado en perros We love Dogz, la mayor demostración de lealtad por parte del perro a su dueña se produjo cuando la ambulancia llegó al lugar de los hechos.

Según ha informado en sus redes sociales el Servicio Nacional de Emergencias de Hungría, el perro se montó en la ambulancia con su dueña y se negó a bajarse del vehículo pese a que los médicos se lo pidieron en reiteradas ocasiones.

El animal se mostró inflexible, quería estar en todo momento con su dueña herida. Finalmente, como la anciana vivía cerca del lugar en el que se cayó y los daños eran leves, los médicos decidieron llevar al perro a su casa.

El marido de la señora entró en la ambulancia y consiguió lo que parecía imposible, que el perro se separa de su dueña y abandonara el vehículo. Desde allí, la mujer, ya sin el perro en la ambulancia, fue trasladada al hospital.

Aunque Teó llevó a cabo todo un acto de lealtad, en sucesos de esta clase que afectan a los dueños, también puede ocurrir que el perro se asuste y huya, por lo que es muy importante que el animal tenga un microchip (con los datos actualizados) que permita su identificación.