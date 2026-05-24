Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 10.000 euros por dejar solo a tu gato durante 3 días

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha cambiado por completo algunas de las costumbres más habituales entre los dueños de mascotas en España. Una de las medidas es que los gatos ya no pueden permanecer solos en casa más de tres días consecutivos in supervisión humana.

Pero lo que realmente ha llamado la atención de la gente es que el incumplimiento de esta norma —recogida en el artículo 27 de la Ley 7/2023—, puede conllevar multas muy elevadas de hasta 10.000 euros.

Esta medida busca garantizar el bienestar físico y emocional de los animales de compañía y acabar con la idea de que los felinos son completamente independientes y pueden arreglárselas solos durante largos periodos de tiempo.

El mito del gato autosuficiente

Muchos dueños consideran suficiente dejar comida, agua y el arenero limpio antes de marcharse un fin de semana o unas vacaciones. Sin embargo, la nueva normativa establece que los gatos necesitan supervisión regular y atención humana incluso cuando aparentan ser animales autosuficientes.

Y es que cuando menos te lo esperas puede ocurrir que haya un fallo en el dispensador automático de agua, o una obstrucción urinaria o que el animal se atragante accidentalmente con un objeto. Estas situaciones tan graves pueden pasar en cuestión de horas. Además, muchos gatos sufren ansiedad, estrés o alteraciones de comportamiento cuando pasan demasiado tiempo solos.

La ley fija en 72 horas el límite máximo de seguridad para cualquier gato, hurón, conejo u otro animal doméstico de características similares. En el caso de los perros, la norma es todavía más estricta ya que no pueden quedarse solos más de 24 horas seguidas debido a sus necesidades de paseo, ejercicio y socialización.

Multas de hasta 10.000 euros

El incumplimiento de esta obligación se considera una infracción leve, aunque las sanciones económicas no son precisamente pequeñas. Las multas pueden ir desde los 500 hasta los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación y de si la ausencia ha puesto en riesgo la salud del animal.

En los casos más extremos, cuando exista abandono, maltrato o incluso la muerte de la mascota, las sanciones pueden elevarse hasta los 200.000 euros. Además, la ley obliga a que los animales estén identificados mediante microchip, facilitando así que las autoridades puedan vincular cualquier caso de negligencia con su propietario.

Nuevas soluciones para los dueños

La normativa también está impulsando nuevas alternativas de cuidado temporal. Cada vez es más habitual recurrir a familiares, amigos o cuidadores profesionales que visiten el domicilio durante las ausencias. Los especialistas recomiendan que alguien compruebe al menos que el animal está bien y tiene agua, comida y se encuentra en buen estado.

Con esta medida, España refuerza la protección animal y redefine el concepto de cuidado responsable. La nueva ley deja claro que convivir con una mascota implica una supervisión constante y que ya no basta con dejar un cuenco lleno antes de salir de casa varios días.