Benidorm Fest 2023: Estas son las 9 canciones que escucharás en la primera semifinal

Europa Press via Getty Images

El Benidorm Fest está a punto de dar el pistoletazo de salida. El certamen que elige la canción con la que España irá al Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo empieza este martes 31 de enero con su primera semifinal en TVE.

En esta eliminatoria se elegirán los primeros cuatro finalistas que actuarán el sábado 4 de febrero junto con los otros cuatro seleccionados de la segunda semifinal de este jueves. Allí se elegirá quién viajará a Liverpool para representar a España en la final de Eurovisión del próximo 13 de mayo.

En esta primera criba actuarán nueve de los candidatos, concretamente, Agoney, Alice Wonder, Aritz, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody.

Entre los candidatos hay sones para todos los gustos del pop al rock pasando por el trap con influencias del flamenco o el indie, estas son las nueve canciones que sonarán en el escenario del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm durante la noche de este martes:

Agoney - Quiero arder

El canario, que quedó en 6º puesto en OT 2017, se presenta al festival con el tema Quiero arder, una canción en la que busca representar su propio infierno y que no tiene un contenido sexual, tal y como ha contado él mismo. "A mí me han mandado al infierno muchas veces, por maricón, por el tipo de voz que tengo, por vestir como visto, por usar maquillaje... Por ser yo simplemente me han mandado mil veces al infierno", dijo en una entrevista en el programa de Chenoa Tómatelo menos en serio en Europa FM.

Alice Wonder - Yo quisiera

La cantante madrileña, uno de los rostros femeninos más reputados de la escena indie, presenta una de las propuestas más especiales del festival con Yo quisiera. Alice Wonder quiere con esta canción darle un toque más íntimo con el que "parar el tiempo". "Creo que aportar la nota más armónica, introspectiva y creativa en un festival así es lo que me gustaría conseguir", contó en una entrevista con El HuffPost.

Aritz - Flamenco

Uno de los nuevos rostros que trae este Benidorm Fest 2023 es Artiz Arén es exconcursante de Fama ¡a bailar! y bailarín profesional, por lo que su puesta en escena es una de las más esperadas de la gala. Flamenco tiene un toque pop con marca española y letra en spanglish que busca dar la sorpresa en el festival.

Fusa Nocta - Mi familia

Esta cantante le será familiar para los que siguieron Factor X, la de Gandía prueba suerte para representar a España en Eurovisión con una canción que recuerda a los grandes éxitos de Rosalía, mezclando el trap con toques y guitarra flamenca. "Estoy muy contenta con la canción que presento. Me pongo el tema todos los días en mi casa, y eso es algo que nunca me había pasado", contó en su entrevista a El HuffPost.

Megara - Arcadia

El toque rock de la noche lo pondrán Megara con su tema Arcadia, una canción que ellos mismos definen como la canción de la que "más orgullosos están hasta la fecha". "Y decir eso creo que es la mejor defensa que puedo hacer del tema. Va a sorprender porque tiene un poco de todo. A la gente de nuestro entorno que ya la ha escuchado le ha encantado", contaron en su conversación con El HuffPost.

Meler - No nos moverán

"Quisimos hacer un tema muy enérgico con una perspectiva de ese momento en el que estás en la discoteca, van a cerrar y dices ’no, nos moverán", con esa premisa presentaron su candidatura al Benidorm Fest a El HuffPost. Jonathan, Javier y Lorenzo son Meler, el grupo masculino que busca con una canción pop enérgica al más puro estilo Morat o Dvicio hacer bailar a Benidorm y, con suerte, a Liverpool.

Sharonne - Aire

Del Gran Hotel de las reinas al Benidorm Fest, la drag Sharonne llega con su propuesta para representar a España en Eurovisión al más puro estilo Drag Race con Aire. Se trata de una canción compuesta por ella misma y con la que busca ganarse la confianza de los eurofans, muy exigentes tal y como contó en su entrevista con El HuffPost: "Los fans son muy exigentes, por lo que no creo que vayan a dar su apoyo a cualquier canción".

Sofía Martín - Tuki

También trae música comercial bailable con un toque internacional y europop Sofía Martín, que busca coger el relevo de Chanel. “Tuki es un tema que habla a todas las generaciones y tiene un mensaje que lanzar al mundo", señaló en su entrevista con El HuffPost. Con ella también tiene en común que es bailarina y coreógrafa por lo que se espera una puesta en escena llamativa y potente.

Twin Melody - Sayonara

Su éxito las ha llevado de TikTok a El Hormiguero (Antena 3) y de ahí saltan al Benidorm Fest. Su canción es tan internacional que cuenta con fragmentos en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, euskera y castellano. Con esa proyección internacional y con las coreografías que las han vuelto virales, pretenden saltar a Liverpool.