Cinco inolvidables papeles de la actriz estadounidense Diana Keaton

El mundo del cine se viste de luto. La actriz, productora y directora cinematográfica Diane Hall Keaton, más conocida como Diane Keaton, ha fallecido este sábado a los 79 años. En su larga trayectoria, la actriz obtuvo un Óscar a la mejor actriz, dos Globo de Oro y un Bafta.

El papel que le llevó al estrellato fue el que realizó en la comedia dramática de Allen, Annie Hall, el cual le valió para hacerse con el Premio de la Academia a la Mejor Actriz. Sin embargo, su carrera no solo se limitó a ese largometraje y ha estado plagada de grandes interpretaciones, entre las que destacamos cinco.

El Padrino y El Padrino 2

Publicada en 1972 y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, la película narra la historia de una familia mafiosa italoamericana que vive en Nueva York entre los años 1945 y 1955. La primera parte de la saga estuvo nominada a 11 premios Óscar, llevándose al final el premio a Mejor película, Mejor Actor (por Marlon Brando) y mejor guión adaptado.

Manhattan

Lanzada en 1979, cuenta la vida amorosa de un escritor de chistes para la televisión, Isaac Davis (cuyo papel interpreta Woody Allen) en Nueva York que después de varios fracasos en diferentes matrimonios, se entera de que su última mujer (a quien interpreta Meryl Streep) ha publicado un libro contando todos los detalles de su vida sexual.

Annie Hall

Esta comedia romántica es probablemente la gran obra maestra de Woody Allen y gracias a ella la actriz pudo llevarse el Óscar a Mejor Actriz. Además, también se llevaron el Óscar a mejor película, realizador y guión original. La historia se centra en la relación de Alvy Singer, un humorista, con Annie Hall, una cantante.

Cuando menos te lo esperas

Lanzada en el año 2003, narra la historia de un soltero que se enamora de la madre de la chica con la que sale. Cuenta con una duración de 2 horas y 8 minutos y está interpretada por Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, George Newbern, Kieran Culkin, Martin Short, Peter Michael Goetz y BD Wong.

Misterioso asesinato en Manhattan

Realizada por Woody Allen, esta historia de suspense cuenta la historia de una pareja neoyorquina (que interpretan el propio Allen y Keaton) que duda de si su vecino puede haber matado a su esposa. También aparecen otras figuras como Alan Alda, Anjelica Huston, Jerry Adler, Lynn Cohen y Zach Braff.

Junto con estas películas, la actriz también apreció en otras obras como son 'Alguien tiene que ceder', 'Rojos', 'Interiores', 'Buscando al Sr.Goodbar', 'El dormilón' o 'El primer club de las divorciadas', entre algunos ejemplos.