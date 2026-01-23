Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
9 consejos para ahorrar un pellizco en calefacción
Consumo
Consumo
Manos femeninas ajustando la temperatura de la calefacción en un radiador en casa.

9 consejos para ahorrar un pellizco en calefacción

Con pequeños cambios de hábito, la calefacción puede dejar de ser un susto a final de mes.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="Mujer joven cambiando calefacción""
Ajustar la temperatura en cada estanciaNo todas las habitaciones necesitan el mismo calor. Bajar solo 1 o 2 grados la media de la casa puede ahorrar hasta un 20% en calefacción.Getty Images
alt="alt="Manos de mujer irreconocibles con suéter gris tocando y ajustando el regulador del termostato del radiador""
Apaga la calefacción al salir o por la nocheAunque parezca lo contrario, gasta menos apagar que mantener una temperatura constante. Cuando la casa se enfría, pierde menos calor, y la energía necesaria para volver a calentarla es menor que la que se ahorra mientras está apagada. El ahorro puede llegar al 10-20%.Getty Images
Ventila bien y rápidoVentilar es necesario, pero hacerlo mal dispara el consumo. Lo ideal es abrir todas las ventanas a la vez durante pocos minutos, creando corriente. Así se renueva el aire sin enfriar paredes y suelos, evitando gastar energía extra después. Puede suponer hasta un 15-20% de ahorro.Getty Images
Purga los radiadores una vez al añoSi los radiadores no calientan por igual, probablemente tengan aire dentro. Purgarlos es sencillo, rápido y gratuito. Al hacerlo, el calor se reparte mejor y se evita desperdiciar energía. El ahorro ronda el 5%, pero se nota en el confort.Getty Images
alt="alt="Un radiador en una imagen de archivo""
Instala un termostato programableLos cronotermostatos permiten adaptar la calefacción a tu horario real. Son más precisos que los tradicionales y evitan olvidos. Aunque cuestan más, se amortizan rápido al reducir encendidos innecesarios.Getty Images
alt="alt="Manos femeninas ajustando la temperatura de la calefacción en un radiador en casa.""
Usa cabezales termostáticos en los radiadoresEstos dispositivos regulan automáticamente la temperatura de cada habitación. Son baratos (unos 20 € por radiador) y permiten calentar solo donde hace falta. Una pequeña inversión con gran impacto en el consumo.Getty Images
Reduce la temperatura media de la viviendaCada grado menos supone aproximadamente un 10% menos de gasto en calefacción. Con ropa adecuada en casa, apenas se nota la diferencia y el ahorro es inmediato.Getty Images
alt="alt="Trastero desordenado y lleno de objetos varios""
No calientes espacios que no usasTrasteros, pasillos poco transitados o habitaciones vacías pueden mantenerse más frescos o sin calefacción. Evitar calentar zonas innecesarias ayuda a concentrar la energía donde realmente se necesita.Getty Images
alt="alt="La mano de una mujer abre las cortinas blancas de la ventana del dormitorio. Por la mañana, miró la vista de las montañas y los árboles. Admira la naturaleza junto con la frescura -""
Aprovecha el calor natural del solDurante el día, abre cortinas y persianas en las ventanas que reciben sol para que el calor entre de forma natural en casa. Ese aporte gratuito puede elevar varios grados la temperatura interior sin gastar energía. Cuando cae la noche, ciérralas para crear una barrera extra contra el frío y evitar pérdidas de calor por los cristales.Getty Images
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck