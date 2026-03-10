No habrá paz hasta la "rendición absoluta" de Irán: EEUU ratifica su negativa a negociar con el nuevo líder supremo

La guerra contra Irán avanza "y a muy buen ritmo". Así lo cree, de hecho así lo afirma Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca y voz de Donald Trump las pocas veces que este guarda silencio. EEUU cree posible "cumplir sus objetivos" contra el programa nuclear iraní en menos de las "4 o 6 semanas previstas inicialmente". Pero deja un nuevo aviso al recién elegido líder supremo, Mojtaba Jamenei: no habrá paz hasta que Iran "se rinda completamente".

"Tienen que admitir su rendición absoluta [...] y será el presidente Trump quien determine" si pone fin a la Operación Furia Épica, ha espetado la portavoz gubernamental este martes, el que EEUU anunció como el "día más duro" de ataques contra el régimen de Teherán, ahora encabezado por "un terrorista radical". Ni el lunes Trump ni este martes Leavitt han ahorrado criticas al nombramiento del hijo de Ali Jamenei, un "gran error".

Para Leavitt la clave para ese fin de la guerra pasa porque Irán admita, y EEUU verifique, que su amenaza militar ya "no se podrá basar en el arma nuclear". Esta ha sido, insistía la portavoz, la causa que llevó a Trump a decretar el ataque.

"El presidente estaba convencido de que era Irán quien iba a atacarnos primero", ha respondido a la prensa sobre los pormenores del ataque inicial. Repreguntada por ese convencimiento de Trump, ha admitido que "era una sensación del presidente, en base a datos e informes de Inteligencia que le habían hecho llegar".

Sin adentrarse en escenarios futuros, Karoline Leavitt ha dejado caer que la guerra acabará antes de lo previsto y se ha felicitado de que "los objetivos se están cumpliendo mucho más rápido" de lo que esperaba Washington. Ello pese a que el mismísimo Trump dejó claro hace días estar preparado para aguantar "mucho tiempo" el conflicto contra Teherán.

Será entonces, cuando "los objetivos" se hayan cumplido, cuando los precios del petróleo y el gas puedan bajar, ha señalado. Sin dar datos ni citar informes detallados, sí ha prometido que en ese nuevo escenario "los precios bajarán, más incluso de a como estaban antes de la operación".

De momento, únicamente ha admitido que la Administración de EEUU está analizando "opciones adicionales" para contener el alza de precios que ha afectado a todo el mundo por el bloqueo decretado por Irán en el estrecho de Ormuz, vía fundamental para el tráfico de petróleo y otras mercancías.