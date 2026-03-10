Bombardeo en la escuela iraní de Minab: estas son las pruebas apuntan a la responsabilidad de Estados Unidos

Protestas en Nueva York por la matanza en el colegio Shajareh Tayyebeh de Minab (Irán)

La primera oleada de ataques de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero golpeó de lleno al régimen de los ayatolás. Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, junto a decenas de altos cargos políticos y religiosos. Pero los ataques se cobraron, también, muchas otras vidas civiles, entre ellas las de alrededor de 175 personas, la gran mayoría niñas, en un bombardeo a una escuela en Minab, al sur del país y lindando con el estrecho de Ormuz.

La Unesco lo calificó, de inmediato, como una "grave violación" del derecho internaiconal y rápidamente Donald Trump apuntó hacia Irán como responsable de la matanza. El presidente estadounidense llegó a decir que Teherán "como saben, es muy impreciso con sus municiones". No aportó pruebas más allá de sus palabras.

Sin embargo, con el paso de los días se han ido conociendo nuevos detalles que dirigen la responsabilidad hacia EEUU. The Guardian detalla este martes que la escuela Shajareh Tayyebeh se encuentra al lado de varios edificios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, complejo del que llegó a formar parte pero del que se desligó hace años.

Sin indicios de su potencial utilización militar en 2026 ni en anños recientes, sí hay pruebas de la señalización visual que identificaba al colegio como un centro escolar.

Diferentes documentos dan prueba del destrozo causado por el impacto de un misil en el colegio. La agencia independiente e internacional de investigación Bellingcat y expertos en munición han identificado los restos del misil como un Tomahawk.

“Dados los beligerantes, esto indica que se trata de un ataque estadounidense, ya que no se sabe que Israel posea misiles Tomahawk”, apunta en unas declaraciones recogidas por The Guardian NR Jenzen-Jones, director de Armament Research Services, una consultora de inteligencia que proporciona análisis de municiones a gobiernos y ONG.

Sobre las acusaciones lanzadas contra el propio Ejército iraní, este especialista añade que "la munición en cuestión claramente no es un misil Soumar iraní: el Soumar tiene un motor externo distintivo ubicado hacia la parte trasera, en la parte inferior de la munición".

Un punto marcado en los mapas

Otro elemento que probaría la autoría estadounidense es la zona donde se ubica la escuela, que se inscribe en el amplio entorno donde EEUU golpeó a Irán desde primeras horas del sábado 28 de febrero.

Como añade el medio británico, ciertamente Washington no ha admitido haber bombardeado ni la escuela ni las instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero sí ha confirmado ataques cercanos.

En un mapa presentado por fuentes del Pentagono se podían ver los puntos donde EEUU e Israel llevaron a cabo sus primeros ataques en el marco de la Operación 'Furia Épica'. En ese mapa no aparece Minab, pero sí corresponde su ubicación con uno de los símbolos de haber efectuado un ataque ahí.

Por el contrario, ese mismo documento recoge los puntos donde se habrían producido los ataques israelíes contra objetivos estadounidenses e israelíes, pero ninguno coincide con la ubicación del centro escolar.