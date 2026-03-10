Un economista es tajante a la hora de señalar qué pasaría si se redujese el IVA por el conflicto en Irán

Las consecuencias de la guerra de EEUU e Israel con Irán empiezan a notarse en el resto de países, especialmente en la gasolina y la luz, imprescindibles en el día a día de los ciudadanos de a pie. En la última semana, el precio del gasóleo ha subido una media de casi 33 céntimos por litro, mientras que la gasolina 95, casi 17 céntimos, según Facua.

Además, el precio del barril supera los 100 dólares y la luz se ha disparado el pasado lunes a los 136 euros/MWh. Por si fuera poco, el mercado se ha desplomado. En la bolsa del viernes, el Ibex35 cerró su peor semana desde que Rusia atacó Ucrania, perdiendo un 7% en cinco jornadas.

Muchos opositores políticos han pedido una reducción del IVA para paliar las consecuencias económicas. El profesor de economía José Ignacio Conde-Ruiz ha despejado varias dudas al desentrañar en Malas Lenguas de TVE todas estas consecuencias y qué pasaría si se redujese el IVA.

Qué pasa si se alarga

Lo primero que ha comentado el economista es que la situación "no parece muy halagüeña" y que ya tenemos la "triste" experiencia de lo que pasó con la guerra de Ucrania.

Lo que ve claramente es que los precios, inicialmente, van a subir y que la duda que tienen ahora mismo los economistas es de cuánto va a ser la profundidad de la crisis, que va a depender del tiempo que el (precio) petróleo esté alto".

"Si estamos hablando de que va a subir simplemente un tiempo breve y luego va a bajar, pues vamos a tener un efecto que simplemente se va a reflejar en las gasolineras, que ya sabemos que los precios suben como cohetes y bajan como plumas", ha explicado.

Sin embargo, si se sigue alargando, advierte que empezará a "trasladarse" a los demás bienes, ya que la energía se usa "para producir otros bienes". "Lo que veremos son subidas, no solo porque el transporte también tiene que subir para llevar la producción al consumidor, sino porque la producción de otros bienes requiere energía", ha añadido.

Qué pasa si se baja el IVA

Si se baja el IVA, según el economista, salvo que se esté en una "competencia perfecta, que no estamos", no se va a trasladar "íntegramente" a la bajada de precios.

"Se bajará, pero no íntegramente. Y por lo tanto, esa medida no es la adecuada si lo que pretendes es que bajen los precios... Bajar el IVA no se va a trasladar", ha añadido. Sí que se trasladará en aquellos sectores en los que existe algo que los economistas llaman "competencia perfecta, que no existe nunca; lo usamos como algo que nos sirve para entender el mundo ideal".

Ha concluido insistiendo en que, si no hay competencia perfecta, no se trasladará completamente la bajada de IVA a los precios.