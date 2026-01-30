Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Crece la popularidad de los buffets de alta gama: "Son platos refinados; estamos limitados por el tamaño de nuestros estómagos"
Consumo
Consumo

Crece la popularidad de los buffets de alta gama: "Son platos refinados; estamos limitados por el tamaño de nuestros estómagos"

Se replantea la idea clásica del buffet como sinónimo de comida de baja calidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Dos personas llenando sus platos en un buffet libres
Dos personas sirviéndose comida en los platos de un buffet libre.Getty Images

Lo que hasta hace una década parecía una rareza culinaria se ha convertido hoy en una de las fórmulas más pujantes de la restauración francesa: los buffets de alta gama. Esta fórmula, que ahora vive un auge sin precedentes, ha redefinido el concepto de “todo incluido” apostando por producto cuidado, elaboración artesanal y una experiencia gastronómica que prioriza la calidad por encima de la mera abundancia.

En Francia ya existen cerca de 4.000 establecimientos de este tipo, el doble que la suma de McDonald’s, KFC, Quick y Burger King, y su éxito ha obligado a replantear la idea clásica del buffet como sinónimo de comida de baja calidad. El restaurante Envie - Le Banquet, en el corazón de París, ilustra a la perfección esa transformación, al proponer una experiencia gastronómica donde la abundancia va de la mano del producto refinado.

En el establecimiento del chef Éloi Spinnler los comensales recorren un mostrador de cerca de 40 metros donde se exhiben alrededor de 120 platos caseros que van desde pâté en croûte hasta salmón gravlax y una amplia oferta de mariscos. La propuesta, que combina una presentación cuidada y productos altamente refinados, se ofrece a precio fijo: 37 euros por persona al mediodía y 54 euros por la cena.

Más de 70 empleados

Este fenómeno está causando sensación entre los comensales. “Quiero pedirlo todo, pero lo han dejado claro: si te lo comes todo, no habrá espacio para el postre”, cuenta un cliente a RTL. "Son platos refinados; estamos limitados por el tamaño de nuestros estómagos", añade otro, una sensación compartida por muchos visitantes que descubren que, en estos nuevos buffets de alta gama, el verdadero desafío es saber elegir entre una oferta tan amplia como cuidada.

Mantener esa ambición exige organización y coste humano. Por ello, en Envie trabajan más de 70 empleados y la logística del servicio es casi coreográfica: bandejas que se renuevan constantemente, raciones pequeñas pensadas para que cada cliente pueda probar muchas preparaciones y equipos dedicados solo al mantenimiento del buffet. “Para mantener un buffet limpio, se necesitan tres personas disponibles para cambiar las bandejas”, explica el chef.

El modelo también plantea retos económicos y operativos, pero los restauradores que apuestan por el formato explican que la clave está en controlar el coste de las materias primas, optimizar los menús y recuperar valor en las bebidas. Para los empresarios, el buffet premium combina una experiencia gastronómica diversa con una percepción de “buena relación calidad-precio” tan ansiada por la clientela en estos tiempos.

"Lo que hace de este un buffet premium es que, de 19:00 a 22:00, el buffet es absolutamente impresionante", cuenta Éloi Spinnler, enfatizando la importancia del mantenimiento constante. Gracias a esta dedicación, la experiencia no solo se limita a la variedad de platos, sino que garantiza calidad, frescura y presentación impecable en cada detalle, consolidando así a los buffets de alta gama como una de las propuestas más atractivas y exitosas actuales.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck