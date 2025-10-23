Dani García, chef, sobre su secreto para asar castañas en casa: "Cortar las castañas a la mitad sin llegar al final"

Las castañas son uno de los alimentos más populares en otoño: su aroma tostado envuelve calles y hogares, evocando paseos, mercados y reuniones junto al calor. Sencillas pero sabrosas, se disfrutan asadas, en guisos o en dulces, y su preparación, a menudo ritualizada y transmitida de generación en generación, es parte inseparable de la llegada de los días fríos. Pero, ¿cuál es la mejor técnica para asar castañas en casa?

El chef Dani García ha compartido en redes un consejo práctico para preparar de forma casera este delicioso alimento tan típico en esta época del año. La técnica, que el cocinero publicó en sus historias de Instagram y que ya no está disponible en su perfil, promete conseguir castañas tiernas y jugosas usando solo una sartén y un par de cuidados en el corte y el calor, evitando que el fruto quede seco y facilita el pelado.

El truco del chef se basa en combinar un corte controlado con un cocinado moderado para conservar la humedad interior. Este es el paso a paso tal como lo explicó:

Hacer un corte por la mitad en cada castaña pero sin llegar al final. Calentar una sartén a potencia media-alta, según el chef, aproximadamente 7 sobre 10. Tapar la sartén y dejar que las castañas “suden” durante 8 minutos; ese vapor interno ayuda a que el interior se ablande. Destapar y añadir sal al gusto. Volver a tapar hasta completar la cocción, durante aproximadamente 10 minutos.

Puesto de castañas asadas. Pakin Songmor via Getty Images

Un método sencillo y eficaz

El resultado de seguir estos pasos al pie de la letra, según Dani García, son “las mejores castañas en casa”. El gesto de hacer un corte parcial evita una pérdida brusca de humedad durante la cocción, lo cual es un error común en muchos hogares a la hora de preparar este alimento de forma tradicional. Al mismo tiempo, permitir que las castañas suden dentro de la sartén genera vapor alrededor del grano que termina de ablandarlo sin resecar la carne.

El toque de sal a mitad de proceso realza la dulzura natural del fruto y remata el sabor. Se trata de un detalle bastante sencillo que aporta riqueza al plato. Si seguimos la técnica de forma meticulosa conseguiremos unas castañas de interior blando y una piel exterior que se abre lo necesario para pelar el fruto fácilmente. El truco de Dani García es un recordatorio de que pequeños gestos pueden mejorar recetas populares de temporada.

Aunque la tradición suele asociar las castañas asadas al horno o a las brasas, esta versión en sartén facilita el ritual en una cocina doméstica sin renunciar a su increíble sabor. Además del corte y el control del calor, también se recomienda elegir castañas frescas y firmes, utilizar un cuchillo afilado y ajustar el tiempo de cocción según el tamaño de las castañas, la cantidad que hayas elegido, la potencia de tu placa y la sartén.