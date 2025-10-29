La preciosa planta que florece en otoño y puede llevar a tu jardín la primavera a principios de noviembre

Pese a que el otoño suele relacionarse con la falta de color, existe una planta que a principios de noviembre (en pleno otoño) puede llevar a tu jardín los coloridos tonos de la primavera.

Se trata de la alstroemeria, una planta que es más conocida como lirio de los incas, lirio del campo, lirio del Perú o astromelia. La misma procede de Sudamérica, principalmente de regiones montañosas de los Andes.

La planta tiene una floración prolongada que puede llegar a abarcar desde mayo hasta finales de noviembre gracias a sus raíces. La alstroemeria es una planta resistente y, además, fácil de cuidar.

Desde la revista griega Bovary subrayan que "el lirio de los incas es originario de Sudamérica y destaca por la belleza y el atractivo que aporta al espacio, con los pétalos superiores de las flores presentando líneas y puntos, al tiempo que atrae a las abejas, mariposas y otros polinizadores, especialmente cuando otras plantas han dejado de florecer".

Los brotes horizontales de la planta son capaces de soportar condiciones difíciles. En el lirio de los incas surgen nuevos brotes cada año, lo que convierte a la planta en ideal para los jardines que buscan tener un aspecto colorido sin dedicarle un especial cuidado.

La alstroemeria (al proceder de las regiones montañosas de los Andes) no tiene problemas para soportar las temperaturas bajas y las heladas moderadas, por lo que es adecuada para estar presentes en zonas en las que los veranos son suaves.

Por el contrario, no es una planta que sea capaz de resistir al calor excesivo. En concreto, la mencionada revista explica que "cuando las temperaturas se mantienen altas durante mucho tiempo, su crecimiento y floración se ralentizan, por lo que lo ideal es plantarla en zonas con veranos suaves o en lugares con sol por la mañana y por la tarde, protegida del intenso sol del mediodía".