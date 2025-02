Dejan una mala reseña en un restaurante de prestigio y el dueño activa una recompensa para dar con ellos

Bloomberg via Getty Images

El negocio de las reseñas en los restaurantes hace mucho tiempo se fue de las manos. Tanto por parte de los consumidores como de los propietarios, dejando en ocasiones escenas en Google y otros portales de lo más comentadas a nivel viral.

Siempre dan que hablar, entre quienes se ponen de parte de un cliente insatisfecho o de aquellos que aplauden la respuesta del establecimiento ante lo que consideran una reseña injusta.

En Japón el tema va más allá en un caso ocurrido en Kioto. Allí, dos hombres dejaron una mala crítica en un restaurante de cierto nivel, algo que indignó tremendamente al dueño... que ha decidido ofrecer una recompensa por saber quiénes fueron esos clientes.

La historia ha llegado hasta el New York Post y a medios de todo el mundo, donde se recoge la oferta de 100.000 yenes (unos 640 euros) hecha por el propietario de un restaurante de ramen.

"Deberías evitar comer fuera. Un día alguien como tú será crucificado. No me importa, solo ven aquí y me encargaré de ti", recogía una publicación del propietario en su Instagram, misma que borró poco después.

El asunto fue a más, porque este hombre llegó a publicar una foto de esos dos clientes con amenazas como que volvieran y dejaran una buena reseña porque de no hacerlo "ni siquiera garantizaría la seguridad de su familia".

"Estamos llevando adelante un negocio planificado, y si ustedes se interponen en nuestro camino, nosotros nos interpondremos en el suyo", añadía su mensaje borrado tras la oleada de críticas que recibió este empresario, que luego acabó pidiendo disculpas, mientras el restaurante hacía lo propio.

"Nuestro restaurante, que alcanzó el estatus de campeón en el sitio de ramen más grande de Japón un mes después de su apertura, lamenta profundamente el incidente", recogía otro post, esta vez del establecimiento.